Un adiós entre luna y alma: Zulinka Pérez recuerda a Rubby Pérez con mensaje eterno

Zulinka Pérez, hija del icónico merenguero dominicano Rubby Pérez, compartió un conmovedor mensaje en Instagram tras cumplirse 5 meses del fallecimiento de su padre en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. La publicación, acompañada de una fotografía del artista, ha tocado profundamente a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

«Hicieron como el gato con el perro: me enseñaron todo, menos a subirme a la mata. Nosotros sabíamos de qué hablábamos. Siempre los voy a amar… Nos vemos al final de la luna. Solo Dios sabe lo que llevo en el alma», escribió Zulinka, reflejando el dolor y la conexión íntima con su padre.

Rubby Pérez, reconocido por su potente voz y su legado en el merengue, ha dejado un vacío irreparable en la música dominicana y en el corazón de miles de admiradores.

Jet Set

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto este lunes los recursos de apelación interpuestos por dos de los querellantes en el caso de la discoteca Jet Set.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz e integrado por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, tomó la decisión luego de que Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina desistieran del proceso mediante la solicitud sus respectivos abogados.

Los familiares de las víctimas habían solicitado la revocación de la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat.

Acuerdos con propietarios del Jet Set

En junio pasado, más de 40 personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por el colapso del centro de diversión Jet Set firmaron acuerdos de “descargo y desistimiento” con los señalados.

Los acuerdos incluyen la entrega de cheques como forma de compensación por “gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el Jet Set”, de acuerdo con el documento legal.