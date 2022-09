Un ambiente económico favorable 

Como país, la República Dominicana es una economía pequeña, pero que en esta crisis ha sabido sobreponerse. El hecho de que el Producto Interno Bruto (PIB) haya estado creciendo mucho más rápido de lo esperado, a pesar de las situaciones del petróleo que afecta a la economía mundial, es un índice positivo para la nación.

Si agregamos el reconocimiento que hace la división de inversiones del prestigioso Bank of America, pues ha hecho un informe relacionado a la situación económica de nuestro país, resaltando la eficacia con la que la administración del presidente Luis Abinader ha enfrentado la compleja crisis de inflación mundial.

Hay que destacar los informes del Banco Central del país, donde indican las grandes reservas de efectivo que mantiene el Estado dominicano y el crecimiento promedio interanual del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que lo ubicó en 5.6 % para enero-junio del 2022.

También, se hace referencia al sector turismo que ha representado un tercio del crecimiento del PIB durante la primera mitad del presente año, logrando superar los niveles anteriores a la pandemia, cuyas proyecciones están basadas en data confiable que anticipan que, para el 2023, la cantidad de vacacionistas que llegan en avión y en cruceros aumenten a 7.7 millones y 1.7 millones, respectivamente, en la República Dominicana.

En su informe, el Banco Central, sobre la situación fiscal de la República Dominicana: superados los meses pico de los subsidios a combustibles y alimentos, cuando los precios de los productos básicos estaban en sus niveles más altos, se evidencia que el déficit presupuestario es menor al observado en el 2021 (2.5 %); por lo tanto, se estima que la salud financiera del gobierno dominicano estará en condiciones de enfrentar con éxito la crisis económica mundial.

Las finanzas del Estado tienen una posición de liquidez muy fuerte: según se desprende del reporte del Bank of America, el gobierno dominicano tiene suficientes depósitos en efectivo, datos constatables de la Superintendencia de Bancos muestran que el gobierno tiene DOP 146bn (US$ 2,75bn) en los bancos comerciales (principalmente en el BanReservas) a junio del presente año. Mientras tanto, las estadísticas del Banco Central muestran DOP 114 mil millones (US$2.15 mil millones) de depósitos del gobierno central en el Banco Central a finales de julio del 2022. Eso es casi US$ 5 mil millones en liquidez. Ante un escenario de crisis económica global, la República Dominicana cuenta con una importante reserva para enfrentar los desafíos de la crisis inflacionaria. La administración del presidente Luis Abinader es reconocida, internacionalmente, como un gobierno eficaz, serio y responsable en el manejo de sus finanzas, destacándose en momentos en que la crisis inflacionaria y económica afecta al mundo en un escenario de pandemia y conflictos bélicos.