La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva contra Ana Josefa García, la mujer que confesó haber decapitado a su hija de seis años en el sector Los Trinitarios, en Santo Domingo Este.

La progenitora fue enviada al penal para mujeres en Najayo, en la provincia San Cristóbal.

«El diablo me dijo… El diablo no, Dios me dijo que cogiera el cuchillo y le volara la cabeza a mi muchachita», aseguró la mujer mientras estaba en el Palacio de Justicia de esa demarcación, donde fue llevada para conocerle medidas de coerción.

Más detalles en breve…