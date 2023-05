Un año de prisión preventiva para «El Dotolcito», implicado en la muerte de Joshua Fernández

Este viernes fue impuesto un año de prisión preventiva como medida de coerción a Wesly Vincent Carmona, alias “ El Dotolcito”, involucrado en el homicidio de Joshua Omar Fernández, el pasado 16 de abril.

El «Dotolcito» deberá de cumplir la medida en la cárcel de Najayo.

El abogado de “El Dotolcito”, Andrés Toribio, explicó que su cliente hizo uso de su derecho constitucional de no declarar.

Además, el jurista indicó que en su confesión, Alison de Jesús Pérez, “Chiquito”, no vinculó a Vincent con el hecho.

«Tengo conocimiento de que en la audiencia anterior (la de Chiquito) no vincula a Vincent con relación al hecho. No le da ningún tipo de participación, ni establece que él tenía conocimiento de que los demás iban a ejecutar el hecho. Por consiguiente, lo que se ventila en redes sociales no llega al tribunal», dijo a su salida de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde estaban conociendo la coerción.

Se recuerda que Joshua Omar Fernández Decena murió la misma noche en que celebraba su cumpleaños tras recibir un disparo en la cabeza la noche del 16 de abril, al momento en que salió de la discoteca Bar Kiss ubicada en la calle José Amado Soler, ensanche Naco, Distrito Nacional.

Según las autoridades, dicho asalto fue cometido por un grupo de jóvenes a bordo de un taxi en el que estaba el Dotolcito y cuyo conductor (Danil Ramírez) llamó por teléfono para, primero que les llevara al lugar a los otros dos imputados, y luego para que los recogiera a todos. Cuando salieron, dos de ellos procedieron al asalto y a disparar matando al joven.