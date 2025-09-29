Un bizcocho azul y blanco que nunca llegó: el ultimo deseo de un niño con «capacidades especiales» antes de ser asesinado en Los Mina

El barrio Puerto Rico de Los Mina en Santo Domingo Este, se encuentra conmocionado tras el asesinato de Yostín Peralta, de 10 años mientras jugaba en la calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche, cuando el menor compartía con otro niño en una actividad cotidiana que terminó en tragedia.

Mayelin Peralta, madre del niño, compartió entre lágrimas los últimos momentos que vivió con su hijo.

“Perdí mi hijo… él me dijo que quería un bizcocho de eso, y me preguntó de qué color lo quería. Le dije azul con blanco”, expresó con dolor, recordando la ilusión de su pequeño por celebrar su cumpleaños.

Los vecinos observaron al pequeño con un helado en la mano junto a un hombre, quien más tarde fue identificado como José Antonio Glass (alias Yoyon). Este individuo, un exconvicto, había sido condenado en 2009 a 57 años de prisión por abuso sexual contra un menor, aunque cumplió solo 15 años antes de ser liberado.

Ramón Rosario, vecino del sector, comentó que “él le llevaba la mano ahí”, en referencia al momento en que el menor fue auxiliado tras el ataque.

Las autoridades investigan el caso mientras la comunidad exige justicia y mayor seguridad en las calles. Este hecho ha reavivado la preocupación por la violencia en los barrios y la vulnerabilidad de los niños en espacios públicos.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

