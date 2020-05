UN CAMBIO ¿al retroceso o al progreso?

Los dominicanos, estamos a la puerta de un gran cambio en bien de la estabilidad y desarrollo del nuestra nación.

Es el momento de tomar decisiones, es el momento de preguntarnos, ¿qué queremos como nación?, si ¿queremos retroceder o queremos continuar rumbo al progreso?

Es el momento de definir un camino, de trazar una línea que nos lleve hasta la meta que buscamos cada uno de nosotros como dominicanos.

Ese camino debe ser de bienestar, ese camino debe ser de avance y eso sólo puede alcanzarse a través de hombres y mujeres comprometidos verdaderamente con la causa del país.

Y en este momento de crisis sanitaria que atraviesa el país, eclipsada por una campaña electoral presidencial, el pueblo ha podido ver a dos tipos de candidatos, uno que dice y otro que hace.

Ha quedado claro sus competencias, han demostrado que hacen en los momentos difíciles, han dejado ver sus capacidades, su vocación de servicio y ¿porqué no?, su amor a el pueblo dominicano.

Para mí siempre es más importante aquel que hace, porque como decía José Martí, “la mejor forma de decir es hacer”.

Gonzalo, es una muestra fehaciente de que hacer siempre será nuestra mejor carta de presentación, hacer siempre se convertirá en un pilar inquebrantable en el que se sostendrán todas tus palabras y hacer siempre quedará grabado en la memoria inmortal de la historia.

Por eso no miraremos atrás, no haremos caso a los que “dicen mucho y hacen muy poco”, no retrocederemos un solo paso, no volveremos a los oscuros senderos de la vergüenza, inestabilidad y el caos. Estamos determinados a avanzar sin temor.

Ayer inició un efecto en cadena imparable de uno que va en caída libre y otro que dotado de su humildad, espíritu conciliador y afán por hacer el bien, de la mano de Dios asciende estrepitosamente hacia la victoria.