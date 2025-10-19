Un cambio vendrá, pero tengo miedo

“Nací junto al río

En una pequeña tienda de campaña. Oh, y al igual que el río, he estado corriendo. Desde entonces ha sido un largo

largo tiempo de espera, pero sé un cambio vendrá. Oh, sí, vendrá.

Ha sido muy duro vivir, pero tengo miedo de morir porque no sé qué hay ahí arriba…Más allá del cielo”. Esas letras son del compositor y cantante Samuel Cook, conocido por su nombre artístico Sam Cooke.

Como Sam, muchos dominicanos esperamos cambios iniciados por nuestros gobiernos. Nos hemos gastado esperando dichos cambios y seguimos mirando los mismos resultados. Nuestros ojos se mueven como radares, buscando un salvador que termine con la mediocridad gubernamental, con el clientelismo y con los privilegios entregados a una excesiva minoría. Las expectativas en los partidos, los fracasos y la irresponsabilidad de gobernar con equidad genera en nosotros, en el dominicano, un desgaste emocional que nos lleva a estar ausentes y distantes de los procesos de transformación. Un cambio vendrá, pero tenemos miedo.

Tenemos miedo al cambio y ese temor nos ha llevado a una interrupción del proceso dialéctico. Algunos pensamos que necesitamos articular la filosofía hegeliana, donde el cambio, en nuestro caso, en la sociedad dominicana, debe ser motivado mediante un conflicto interno, donde una idea o propuesta motivará otras ideas y finalmente nos generará un cambio social, donde una tesis siempre posee una antítesis que, en última instancia, motiva al cambio. A pesar de todas esas teorías, debemos afirmar que Un cambio vendrá, pero tenemos miedo.

Tenemos tanto miedo que no sabemos elegir, repetimos lo que no nos ha funcionado. Tanto miedo que reciclamos de forma barata el liderazgo político, convirtiendo el Estado en una parcela política con dueños de acciones, dejando de ser servidores para convertirnos en propietarios parciales de la empresa llamada Estado. Tenemos tanto miedo que cada expresidente, y algunos, ya dueños de partidos, han elegido sus sucesores de forma sanguínea y en forma de casta, adjudicando el estatus personal de por vida; son tan buenos y tan sabios que ya se aprendieron los códigos y el lenguaje para generar sensibilidad social y captación de votos. Tenemos tanto miedo que nos hemos convertido en tribus que defienden sus salarios, sus posiciones, sus botellas, y sus sueños que sólo ese partido lo puede hacer realidad.

Sam Cooke continua diciendo en su canción de protesta: “Ha habido momentos en los que pensé, no podría durar mucho, pero ahora, yo creo que soy capaz de seguir adelante. Ha sido un largo

largo tiempo, pero sé que

un cambio vendrá. Oh, sí, vendrá”. Debe venir un cambio que nos saque de aquel río y casa de campaña que nos vio nacer. Debe suceder algo diferente. Para algunos es volver a Carlos Marx, recordando su postulado que: “la historia de todas las sociedades existentes hasta la fecha es la historia de la lucha de clases.”

Otros piensan que debemos mirar hacia Max Weber, su punto de vista es más reformador; en otras palabras, necesitamos buscar personas que no se queden atrapados en posturas infructuosas, que la política económica no puede ser sustentada por sueños eudemónicos, no podemos medir la felicidad del dominicano como algo supremo, tampoco podemos usar la perspectiva de luchas de clases. Lo que necesitamos son reformadores que inspiren, animen y construyan estructuras donde todas las clases sociales encuentren un túnel que lleve a la claridad y a la realización de acuerdo al potencial que poseemos. Pero tenemos miedo; nos hemos quedado con los colores de los partidos para usarlos en los disfraces del carnaval, con una estrella que no guía, con el jacho apagado, con un gallo sin fuerza que no puede lanzar su canto de victoria, con un dedo pulgar amputado y con una flor marchitada. Preferimos el compadreo sin cambios, las falsas risas sin consejos, y promovemos un sentir de sálvese quien pueda.

Muchos no nos atrevemos a producir un cambio radical porque no poseemos la capacidad de ver más allá. El carácter de los que nos han gobernado no es suficiente. Ellos se han conformado con el poder y con los aplausos. Sus prácticas y hábitos se circunscribieron a la política sin vocación, a la intelectualidad sin dignidad, a lo éticamente barato. No escalaron para penetrar en la turbina que enciende las reales reformas. Es que para transformar un país se necesita corazón, empatía, coraje y una cosmovisión correcta del poder, de lo frágil que somos y de lo temporal.

En forma de una profecía social dejo esta advertencia: “El cambio no vendrá a través de los herederos del poder, no vendrá a través de aquellos que ya fueron, o cualquier otro partido que ya ha saboreado la miel que emana del poder; pero tampoco vendrá de aquellos sectores religiosos que sólo suman votos pero no generan modelos transformacionales debido a su miopía socio espiritual. Debe suceder un quiebre, una ruptura, un corte social, que sea generado por un sector de influencia que abrace el diseño original de la República Dominicana. Claro, es necesario la valentía, el carácter, el dinero, influencia, propósito y claridad hacia dónde debemos ir. Lo demás es política y energía desperdiciada”. Un cambio vendrá; claro, vendrá. ¡Debe venir!