Un cantante iraní, ‘dispuesto a pagar el precio de la libertad’ tras recibir 74 latigazos

El cantante de pop iraní Mehdi Yarrahi, autor de una canción en la que instaba a las mujeres a quitarse el velo, declaró el miércoles 5 de marzo que estaba dispuesto a pagar “el precio de la libertad” tras recibir 74 latigazos como parte de su condena.

Mehdi Yarahi había apoyado el movimiento que siguió a la muerte de Mahsa Amini, que fue detenida en septiembre de 2022 y murió bajo custodia por llevar indebidamente un pañuelo en la cabeza. Fue condenado a una pena de prisión y 74 latigazos por sus canciones, recuerda nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.

En un video, explica que no pidió la anulación de la condena, sino que protestó: “Tras un año en arresto domiciliario, fui a pedir mi título de propiedad, que me habían confiscado como fianza. Me dijeron que la sentencia de 74 latigazos tenía que ejecutarse. Aunque denuncié la condena, no pedí que la anularan”.

Mehdi Yarrahi fue detenido en 2023 y puesto en libertad el año pasado bajo arresto domiciliario tras publicar una canción en apoyo de la campaña “Mujer. Vida. Libertad”. “Quítate el velo, el sol se pone, quítate el velo, tu perfume mejora el aire que respiramos”, decía en la canción.

La condena incluía también 74 latigazos. “Hoy se ha ejecutado la parte final del veredicto del Tribunal Revolucionario: 74 latigazos”, publicó en X su abogada, Zahra Minouei. “El caso se ha cerrado”.

Mehdi Yarrahi, cantante de pop iraní

Apoyo de artistas y de Narges Mohammadi

Varios artistas han denunciado la aplicación de esta sentencia.

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que ha sido puesta en libertad provisional tras cumplir una pena de prisión, ha afirmado en un comunicado que los azotes son una “medida de represalia” por el apoyo de Mehdi Yarrahi a las mujeres en Irán. “Los latigazos en el cuerpo de Mehdi son latigazos contra las orgullosas y resistentes mujeres de Irán y contra el floreciente y poderoso espíritu del lema ‘Mujer. Vida. Libertad”, declaró.

Esto se produce cuando 209 de los 290 diputados solicitaron la aplicación de la nueva ley sobre el velo, que endurece las penas contra las mujeres que no lo llevan. Pero el presidente iraní rechazó esta petición, declarando que rechazaba la nueva ley, contraria a los intereses de la población.

Se inicia así un nuevo tira y afloja entre los ultraconservadores y el gobierno moderado de Masud Pezeshkian en torno al velo.