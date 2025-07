Un Código Penal de espaldas a los derechos humanos

Nos vendieron la idea de que este “nuevo” Código Penal sería una reforma moderna, adaptada a los tiempos. Que por fin superaríamos el anacronismo del texto de 1884 y avanzaríamos hacia un marco legal que protegiera con rigor y equidad a toda la ciudadanía. Sin embargo, al leerlo detenidamente, lo que salta a la vista no es su modernidad, sino el profundo e inquietante retroceso que representa.

Este no es un código que camine de la mano con los derechos humanos. Es un documento que calla donde debería ser contundente, y que abre puertas a la impunidad donde debió haber contención y justicia.

Una de las omisiones más graves es la prescripción de los delitos sexuales contra personas menores de edad. ¿Cómo se puede hablar de justicia cuando se impone a una niña violentada un límite de tiempo para procesar el horror que le fue infligido? ¿Se ignora acaso que el abuso suele ir acompañado de silencio, amenazas, vergüenza y años de trauma? Aquí se legaliza el olvido y se garantiza la impunidad de muchos agresores que solo necesitarán tiempo para borrar las huellas de sus crímenes.

Más alarmante aún resulta el privilegio otorgado a las iglesias. Según el artículo 112, estas instituciones quedan exentas de responsabilidad penal. ¿Qué mensaje se está enviando? ¿Qué hay espacios donde la ley no entra, donde las víctimas no serán escuchadas ni amparadas por la justicia? ¿Acaso los crímenes cometidos bajo sotanas o en nombre de la fe son menos delitos que los demás?

Y si de silencios peligrosos hablamos, no podemos pasar por alto la ausencia absoluta de cualquier despenalización del aborto. Ni una palabra sobre las tres causales. Ni un atisbo de reconocimiento al derecho de las mujeres y niñas a decidir sobre su cuerpo cuando enfrentan una violación, un embarazo inviable o un riesgo mortal. En un país con una de las tasas más altas de embarazo adolescente de la región, criminalizar el aborto en todos los casos es la forma más cruel de violencia institucional.

Mientras tanto, el feminicidio, la forma más extrema de violencia por razones de género, no está debidamente tipificado. No se define de forma autónoma ni se reconocen sus elementos diferenciales. La ley borra la especificidad del crimen y, con ello, la posibilidad de enfrentarlo con claridad y contundencia.

No hay perspectiva de género. No hay enfoque diferencial. No hay una comprensión real de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas niñas, adolescentes y mujeres en este país. En su lugar, tenemos un texto que se dice moderno, pero que deja intactas las estructuras patriarcales; un código que mira al pasado con nostalgia y al presente con temor.

La modernidad no se mide por el número de artículos ni por un formato digital, sino por la capacidad de proteger a quienes han sido históricamente invisibilizadas. Este código privilegia intereses por encima de derechos. Y por eso, si se aprueba tal como está, no estaremos ante una oportunidad perdida, sino ante una traición a la justicia.