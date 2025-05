Un Día de las Madres marcado por el dolor del Jet Set y el anhelo de justicia

El Día de las Madres es una de las celebraciones más significativas en todo el mundo, pues rinde homenaje a la labor maternal y a ese ser capaz de dar vida y amar sin condiciones. Sin embargo, en la República Dominicana, la festividad de este 2025 estuvo marcada por el dolor y la sed de justicia que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril.

«No hay palabras de consuelo que nos ayuden a mitigar este dolor. Cada abrazo, cada feliz Día de las Madres, es una puñalada directa al corazón«, manifestó con la voz quebrantada Vanessa Álamo, hija de Juana Vásquez, una de las 234 víctimas mortales de la tragedia.

Narró que es la primera vez que vive esta fecha sin su madre y que, si quedara a elección de ella y su familia, la eliminarían del calendario.

«Nunca en la vida había vivido un Día de las Madres sin mamá… Si hubiese sido mi voluntad y la de mi familia, ese día se elimina del calendario, porque no hay fuerza, no hay valor», pronunció la joven mujer.

Vanessa Álamo también expresó que recordará a su progenitora como lo que fue en vida: una mujer trabajadora y dedicada por completo a sus hijas.

«Crió cuatro profesionales, cuatro mujeres ejemplares para la sociedad, y con amor igual para todas. Siempre dispuesta a dar la mano, tanto a sus hijas como a los vecinos, amigos. Una mujer solidaria, alegre, elegante, bien vestida y olorosa«, agregó Álamo ante las cámaras de Noticias SIN.

Vanessa Álamo, hija de Juana Vásquez Juana Vásquez, víctimas mortales de la tragedia

De su lado, Melba Segura de Grullón, en una de las pocas publicaciones que ha compartido desde aquella fatídica madrugada, informó sobre la decisión de celebrar el Día de las Madres tal como lo había planificado «la niña de mis ojos», Alexandra.

«El afán de celebrar el Día de las Madres contigo siempre es como un juego a las escondidas: intenso, misterioso, sorpresivo y feliz al mismo tiempo», escribió la esposa del fallecido empresario Alejandro Grullón.

Melba Segura de Grullón y su hija, Alexandra, víctima del colapso en el Jet Set / Foto: fuente externa

Continuó: «Como siempre, este domingo 25 está todo arreglado y, en tu nombre, todo seguirá así, como lo tenías dispuesto. Vamos a hacer el BBQ en casa de Diana con la carne del pedido que dejaste ordenado, y estarán todos los que tenías en tu lista de invitados: tus tíos, tus primos, sobrinos… en fin, todos».

En el mensaje, Melba además expresó el inmenso amor que sentía, siente y siempre sentirá por su hija.

«Las palabras divinas me sirven de inspiración para decirte que antes vivías con nosotras: tu madre, tu abuela, tu madre Arelis, y ahora vives dentro de nosotras. Te amo, mi peque querida», comunicó.

«La tragedia del Jet Set no quedará impune»

Entretanto, Félix Portes, abogado de varias familias de las víctimas del Jet Set, advirtió que este lamentable hecho nunca será olvidado y que tampoco quedará impune.

«Por más que algunos pretendan utilizar el tráfico de influencias o recurran a comunicadores cuya objetividad está comprometida, la tragedia del Jet Set no quedará impune«, aseguró el jurista a través de una publicación en su cuenta de X.

«(…) madres hoy lloran la pérdida irreparable de sus hijos, y decenas de niños y jóvenes han quedado huérfanos, privados del amor y cuidado de sus madres. Ese dolor no se silencia ni se borra con campañas, estrategias mediáticas ni presiones ocultas», añadió.

Félix Portes, abogado de varias familias de las víctimas del Jet Set

De igual forma, Portes expresó su confianza en que la justicia llegará, ya que cientos de vidas fueron, según sus palabras, arrebatadas.

«El pueblo dominicano no olvida. Y nosotros tampoco. La justicia llegará. Porque hay vidas que fueron arrebatadas. Y porque el luto de estas familias no se negocia. No permitiremos que esta tragedia quede en el olvido ni que la verdad sea desplazada por intereses. La memoria, el dolor y la dignidad de las víctimas exigen justicia. Y la tendrán», enfatizó el abogado penalista.

