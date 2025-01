La actriz y modeloBrooke Shields (59) sacó a flote un impactante episodio relacionado con su salud íntima en su próximo libro de memorias,Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman, que saldrá a la venta el 14 de enero.

Un par de décadas atrás, la estrella deLa laguna azul fue sometida a un procedimiento quirúrgico sin su consentimiento mientras buscaba aliviar un problema físico que había padecido durante décadas.

En una entrevista exclusiva con Us Weekly, Shields relató cómo, en sus 40 años, su ginecóloga le preguntó si había experimentado incomodidad debido a la longitud de sus labios vaginales.

“Había sufrido molestias, incluyendo sangrado y rozaduras, desde la secundaria”, explicó Shields. La especialista, a quien describió como una “maravillosa” doctora, le informó que una reducción de labios era una opción quirúrgica disponible para aliviar esos síntomas.

Pese a que la cirugía no estaba cubierta por el seguro médico por ser considerada “cosmética”, Shields decidió someterse al procedimiento.

Sin embargo, lo que sucedió después de la operación la dejó perpleja. Durante un chequeo postoperatorio, el cirujano plástico que realizó la intervención le informó que había realizado un procedimiento adicional sin su autorización.

“Me dijo que había incluido un pequeño bonus”, reveló Shields a la revista. Ese “extra” era un rejuvenecimiento vaginal, una cirugía que, según la Mayo Clinic, está diseñado para mejorar la elasticidad y firmeza de los tejidos vaginales.

Shields se sintió indignada con lo sucedido. “Se sintió como una invasión, una especie de violación extraña”, explicó.

También le sorprendió la actitud “orgullosa” con la que el cirujano le informó del hecho. “Nada indicaba que necesitara ser más tensa, más pequeña, más firme o más joven, especialmente en esa área”, afirmó en su entrevista con Us Weekly. Tanto ella como su ginecóloga estaban furiosos por la falta de consentimiento.

La actriz admitió que sintió entre enojo y vergüenza. “No le conté a mi esposo lo que sucedió durante mucho tiempo”, confesó. Decidió no emprender acciones legales, sin embargo, “pensé: no quiero que nadie más me diga lo que tengo que hacer”.

A pesar de su reticencia inicial a hablar sobre el tema, Shields decidió incluir su historia en sus memorias con la esperanza de generar conciencia sobre la salud femenina y la importancia del consentimiento médico.

“Estaría mintiendo si dijera que no me avergüenza compartir esta información tan íntima”, escribió en su libro, según citó Us Weekly. “Pero, si queremos cambiar la forma en que abordamos y hablamos sobre la salud de las mujeres, necesitamos tratar los temas incómodos pero reales. La vergüenza ya no es una opción”.

Este no es el único momento difícil que Shields ha compartido públicamente. En su documental de 2023, Pretty Baby: Brooke Shields, reveló por primera vez que había sido víctima de abuso sexual tras graduarse de la Universidad de Princeton.

Según relató a The Hollywood Reporter, un hombre la invitó a su habitación de hotel con el pretexto de llamar un taxi después de una cena para discutir su carrera. Una vez allí, el hombre salió desnudo y la atacó. “Pensé, un ‘no’ debería haber sido suficiente. Solo pensé, ‘Mantente viva y sal de aquí’”, relató en el documental. La actriz admitió haber bloqueado la experiencia durante años antes de buscar terapia para procesarla.