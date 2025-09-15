Un ‘doodle’ celebra con música salsa el inicio del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU.  

Google se unió con un ‘doodle’ dedicado a la música salsa a las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que comienza este lunes en Estados Unidos, y que combina cinco influyentes canciones de este género a lo largo de la historia.

“En celebración del Mes de la Herencia Hispana, este video ‘doodle’ musical celebra la salsa, un género de baile vibrante y enérgico que se originó en la comunidad latina y ha alcanzado popularidad mundial”, dijo en un comunicado la compañía tecnológica.

El ‘doodle’, que solo es accesible desde Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, enlaza a los internautas a un video en YouTube que ya ha sido visto por cerca de cuatro millones de personas.

En él se entremezclan los temas ‘Like It’ de Pete Rodriguez (1967), ‘Mi gente’ de Héctor Lavoe (1975), ‘Llorarás’ de Oscar de León (1979), ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz (1998), y ‘La noche’ de Joe Arroyo. “La música salsa explotó en popularidad durante la década de 1970 en Estados Unidos.

Fusionando elementos de otros géneros latinoamericanos y afrocubanos como el son cubano, la rumba, el mambo, y más, la salsa se caracteriza por melodías alegres, voces interactivas e instrumentos de percusión afrocubanos”, explicó Google. El mes de la Herencia Hispana se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y homenajea la historia, la cultura y las contribuciones de la comunidad latina en Estados Unidos.

Esta celebración se inició en 1968 como la Semana Hispana cuando residían en EE.UU. unos 9,6 millones de latinos y se expandió a un mes en 1988 cuando se contaban unos 22 millones de personas identificadas como latinas.