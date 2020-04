Un feminicidio, tres intentos y menos denuncias: panorama de la violencia de género en la cuarentena

Aunque República Dominicana tiene hoy un mes y 12 días conviviendo con la nueva pandemia del coronavirus, hay una epidemia que tiene mucho más tiempo en el país y que ha modificado su comportamiento durante esta cuarentena: las violencias de género.

Se trata de los feminicidios y demás tipos de violencias contra las mujeres que durante las dos primeras semanas del toque de queda y el respectivo aislamiento social, decretado el pasado 20 de marzo, se han reducido considerablemente en lo que respecta a denuncias.

En el caso de los feminicidios, al día 8 de abril, se registró un asesinato de mujer por razones de género en El Seibo y tres intentos: uno en Los Alcarrizos, uno en San Juan de la Maguana y otro en San José de Ocoa.

Mientras que en relación a otros tipos de agresiones, las denuncias se redujeron más de un 50%, de acuerdo a los reportes de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y el Centro de Contacto Línea Vida, informa Ana Andrea Villa Camacho, Directora de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República.

La magistrada agrega que, a nivel nacional y en las dos primeras semanas de cuarentena, se han recibido un total de 813 denuncias, cuando antes, por ejemplo, sólo en Santo Domingo Este se recibían hasta mil 600 denuncias mensuales y en el Distrito Nacional 700.

En tanto que hasta el primero de abril, de acuerdo a los reportes del Ministerio Público, a nivel nacional, se emitieron 206 órdenes de protección, 185 órdenes de arresto y 98 medidas de coerción en delitos relacionados a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

Gráfico: Cuadro del total de denuncias sobre violencias hacia las mujeres en las primeras semanas de cuarentena por el coronavirus en RD

La violencia no desapareció. No obstante, la magistrada aclara que esto no significa que la violencia haya disminuido, sino que hay menos denuncias porque el hombre agresor y maltratador tiene como prioridad en este momento la supervivencia y su blanco no es la mujer.

“Las mujeres y sus hijos se están enfrentando ahora dos pandemias. La violencia no ha cesado, la violencia está ahí lo que pasa que la mujer está en una tensa calma, sobreviviendo porque saben que les conviene más por supervivencia estar a merced de lo que ellos digan. Cuando se incremente la crisis las mujeres la llevarán bastante difícil”, advierte la magistrada.

La magistrada Villa Camacho resalta la opinión de organismos internacionales como ONU Mujeres que advierten en contexto de emergencia, aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y contra las niñas.

De su lado, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, resaltó que durante la primera parte de este periodo oficial de distanciamiento social nueve mujeres y diez menores de 13 años han sido protegidas en las Casas de Acogida.

Además, la funcionaria destacó que han recibido llamadas a la Línea Vida de mujeres que han sentido ansiedad y temores provocados por la crisis sanitaria que azota al mundo.

Descargue aquí el informe oficial del reporte de las unidades de violencia durante las primeras semanas de la cuarentena

El Zoom

AYUDA

La Procuraduría General de la República tiene a disposición de la ciudadanía de manera presencial 26 unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en todo el territorio nacional, que están dando asistencia directa.

De manera remota está la Línea Vida 809 200 1202 que opera 24 horas con fiscales y psicólogos dando asistencia a víctima y con una sola llamada, que puede ser anónima se inicia un proceso penal. Tiene sinergía del Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, CONANI, Ministerio de Salud, el 911 y la Policía Nacional. También la Línea Mujer *212

El Ministerio de la Mujer tiene a disposición sus Casas de Acogida y lanzó la campaña “En Esta Casa Somos Equipo”, con el objetivo de destacar las buenas prácticas de la convivencia en tiempos de cuarentena y llevar orientaciones de cómo fomentar la igualdad, la corresponsabilidad, la masculinidad positiva, entre otras.

“Lo ideal es que, en cada casa, en cada hogar dominicano cada quien asuma la responsabilidad de las tareas domésticas y aunque todavía no podemos decir que es un logro, en esta cuarentena hemos visto algunas familias que se han acogido y adaptado a que el trabajo en equipo funciona y da buenos resultados. Con la campaña #EnEstaCasaSomosEquipo difundiremos videos y fotografías de hombres y mujeres compartiendo las labores, además de técnicas para ayudar con la educación y orientación de los hijos”, expresó la ministra a través de un comunicado de prensa.

Recomendación de organismos internacionales

Posición de la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resaltó que es necesario diseñar e implementar políticas públicas integrales desde una perspectiva de género y de derechos para responder a la pandemia del COVID-19 en el corto, mediano y largo plazo.

Alicia Bárcena, máxima autoridad del organismo regional de las Naciones Unidas, recalcó que la pandemia de la enfermedad por coronavirus ha puesto de relieve las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también ha cristalizado la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. “Es clave hoy reflexionar y actuar sobre la poca visibilidad que tienen los cuidados y las diversas actividades de las mujeres en las economías de la región. Urge pensar las respuestas a las necesidades de la población desde un enfoque de género”, enfatizó.

En la reunión de este miércoles, Alicia Bárcena invitó a las autoridades a pensar cómo las medidas que se están tomando en los Estados de la región afectan los nudos estructurales de la desigualdad de género planteados en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030:“Esto es, cómo lo que se planifique e implemente en este escenario de crisis no agudice aquellos fenómenos de desigualdad e injusticia que durante tanto tiempo trabajamos para revertir. Hemos avanzado muchísimo en acuerdos y compromisos que conforman nuestra Agenda Regional de Género y hace un par de meses los gobiernos adoptaron el Compromiso de Santiago (en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en enero), dando un importante paso más hacia el logro de la igualdad de género”, indicó.

En ese sentido, insistió en la importancia de asegurar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, de protección social y de empleo, entre otras.

Posición de ONU Mujeres

Una pandemia siempre amplifica las desigualdades existentes y, más aún, las agudiza para quienes las padecen porque serán estas personas o colectivos los más golpeados y, generalmente, los más excluidos en los esfuerzos de recuperación, afirma un informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las mujeres.

António Guterres presentó este jueves el documento, que alerta sobre la exacerbación de las inequidades sanitarias, económicas y de seguridad y protección social que de por sí sufren las mujeres y las niñas por el sólo hecho de pertenecer al género femenino.

Además, el estudio plantea una política de recuperación de la pandemia que incluya a las mujeres en el corazón de los planes nacionales: “Poner a las mujeres y las niñas en el centro de las economías dará mejores y más duraderos resultados para todos, apoyará una recuperación más rápida y nos reencausará en el camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.”