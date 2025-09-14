Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

El orden global está entrando en un período de cambios bruscos que rompe con la unipolaridad y el dominio de Occidente establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Con Estados Unidos distraído por divisiones internas y sus aliados tradicionales inseguros sobre la durabilidad del liderazgo estadounidense, nuevas constelaciones de poder están tomando forma. Entre las posibilidades más llamativas se encuentra la aparición de un “G-3” compuesto por China, Rusia e India, un grupo que, incluso sin acuerdos formales de tratado, podría ejercer una enorme influencia en Eurasia y más allá. Para Washington, la consolidación de tal alineamiento representaría no solo un desafío a su hegemonía, sino también un punto de inflexión histórico hacia la multipolaridad. La pregunta no es únicamente cómo debería reaccionar Estados Unidos ante esta formación, sino cómo podría desmantelar sus cimientos —especialmente la creciente asociación sino-rusa— antes de que se cristalice en un contrapeso duradero.

Por su parte, Pekín se concibe a sí mismo como el eje central de la economía del siglo XXI, proyectando influencia a través de la Iniciativa de la Franja y la Nueva Ruta de la Seda, la supremacía tecnológica y las instituciones alternativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Su ambición geopolítica no es otra que reconfigurar la gobernanza global lejos de la dominación occidental.

En el caso de Moscú, que enfrenta un estancamiento económico de largo plazo y sanciones occidentales, su asociación con China constituye un salvavidas estratégico. Las exportaciones de energía, las ventas de armas y la coordinación en el Consejo de Seguridad de la ONU le otorgan influencia, mientras que los lazos más estrechos con India evitan que quede reducido al papel de socio menor de Pekín.

En ese mismo tenor, Nueva Delhi es el miembro menos predecible de este triángulo. Es cortejada por Estados Unidos a través del Quad y la estrategia Indo-Pacífica, pero sigue vinculada a Rusia para la adquisición de defensa y petróleo, y se muestra reacia a antagonizar completamente a China. La doctrina india de “autonomía estratégica” podría permitirle actuar como puente entre Moscú y Pekín, legitimando al G-3.

Los bloques de construcción para un G-3 de este tipo ya existen. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los diálogos trilaterales ofrecen espacios donde estas potencias coordinan posiciones. Un G-3 no necesitaría imitar a la OTAN o al G-7; podría funcionar como un concierto estratégico flexible, acordando principios básicos como la multipolaridad, la soberanía y la oposición a la dominación occidental, dejando espacio para desacuerdos internos. Esas medidas concretas podrían incluir:



a) Iniciativas de desdolarización, reduciendo la dependencia del sistema financiero estadounidense.

b) Asociaciones energéticas, con Rusia suministrando, China invirtiendo e India demandando.

c) Coordinación geopolítica, especialmente en África, Oriente Medio y Asia Central, donde las tres potencias expanden sus intereses.

Si se desarrolla, este marco podría erosionar gradualmente el orden liderado por Estados Unidos, brindando a los estados del Sur Global una alternativa poderosa al alineamiento con Washington.

Desde nuestra óptica, la consolidación de un G-3 entre China, Rusia e India aceleraría la deriva hacia la multipolaridad.

Erosión de la hegemonía estadounidense: El momento unipolar liderado por EE. UU. tras la Guerra Fría llegaría a su fin, reemplazado por centros de poder en competencia. Fragmentación de instituciones: Entidades dominadas por Occidente, como el FMI o la OMC, podrían perder legitimidad a medida que las alternativas ganen terreno. Reajustes regionales: En Eurasia, un G-3 actuaría como contrapeso de la OTAN. En África y América Latina, podría superar a EE. UU. mediante inversión y ventas de armas. Competencia tecnológica y militar: Al unir recursos, el G-3 podría rivalizar con Washington en innovación de defensa, inteligencia artificial y exploración espacial.

La aparición de tal bloque no solo desafiaría la influencia estadounidense en el extranjero; también remodelaría las propias normas de las relaciones internacionales, privilegiando la soberanía y la política de poder por encima de los valores liberales.

Para preservar su liderazgo en este nuevo orden multipolar, Estados Unidos debe adoptar una estrategia dual: fortalecer sus alianzas mientras explota las vulnerabilidades dentro del G-3.

Reforzar alianzas y asociaciones

EE. UU. debería profundizar sus lazos con Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, al tiempo que se involucra con el Sur Global con inversiones reales más que con retórica. Competir con la Franja y la Ruta de la Seda de China requiere mecanismos de financiamiento sólidos y asociaciones de infraestructura creíbles. Involucrar a India como poder bisagra

India tiene la clave para determinar si el G-3 sigue siendo una posibilidad o se desvanece en la irrelevancia. Washington debe respetar la autonomía estratégica india mientras enfatiza valores democráticos compartidos, intereses de seguridad en el Indo-Pacífico e incentivos económicos. Una asociación EE. UU.-India no necesita ser exclusiva, pero debería desplazar gradualmente a Nueva Delhi de Moscú y Pekín. Proyectar competitividad económica

La hegemonía no puede descansar únicamente en el poder militar. Invirtiendo en innovación, energía limpia y cadenas de suministro resilientes, EE. UU. puede seguir siendo el centro del crecimiento económico global. Tal liderazgo convierte a Washington en un socio atractivo, algo que el G-3 no puede replicar fácilmente.



Desarticulando el eje sino-ruso

La durabilidad del G-3 depende en gran medida de la fortaleza de la asociación sino-rusa. Durante décadas, Moscú y Pekín se observaron con recelo mutuo. Solo la presión estadounidense —mediante sanciones, expansión de la OTAN y rivalidad estratégica— los acercó más. Para desmantelar el G-3, Washington debe debilitar este eje.

Rusia teme cada vez más convertirse en socio menor de China. Pekín domina en economía, tecnología y demografía, mientras que Moscú ofrece poco más allá de materias primas y equipamiento militar. La diplomacia estadounidense podría resaltar estos desequilibrios, alentando a las élites rusas a buscar diversificación en lugar de dependencia.

Aunque las relaciones con la Rusia de Putin son tensas, Washington debería dejar abierta la posibilidad de un alivio limitado de sanciones o acuerdos de control de armas. Una distensión calibrada podría tentar a Moscú a reducir su excesiva dependencia de Pekín. EE. UU. logró divisiones similares durante la Guerra Fría, separando a China y a la URSS.

India sigue siendo un cliente histórico de defensa para Rusia. Al fortalecer la cooperación en defensa con India, Washington podría reducir gradualmente la dependencia de Nueva Delhi de Moscú, debilitando así uno de los pocos puentes que mantienen unido al triángulo del G-3.

China y Rusia se presentan como campeones del Sur Global, pero sus enfoques difieren. Pekín enfatiza el comercio y la infraestructura financiada con deuda, mientras que Moscú se centra en armas y seguridad. Washington podría amplificar estas contradicciones, presentando a Moscú como dependiente de Pekín y socavando la credibilidad de una asociación equilibrada.

Cualquier esfuerzo de EE. UU. por desmantelar el G-3 conlleva riesgos. Una contención excesivamente agresiva podría acercar más a India a Moscú y Pekín, acelerando el alineamiento que Washington busca evitar. Asimismo, ofrecer aperturas a Rusia corre el riesgo de legitimar su agresión en Ucrania. EE. UU. debe equilibrar disuasión y compromiso, asegurando que la presión no se revierta.

Conclusión: hacia una multipolaridad gestionada

La perspectiva de un G-3 entre China, Rusia e India resalta la fragilidad de la hegemonía estadounidense. Aunque aún no es una alianza formal, la lógica de la coordinación multipolar es fuerte y ya existen instituciones que le dan tracción. Para Washington, la tarea es doble: adaptarse a un entorno internacional más competitivo mientras previene la cristalización de un bloque rival.

La clave está en fracturar la asociación sino-rusa, columna vertebral de cualquier coalición euroasiática. Al explotar asimetrías, ofrecer incentivos selectivos e involucrar a India como poder de equilibrio, EE. UU. puede erosionar los cimientos del G-3 antes de que se solidifiquen.

El mundo avanza hacia la multipolaridad, pero si esta será cooperativa o adversarial dependerá de cómo EE. UU. gestione su estrategia. No actuar arriesga relegar a Washington al papel de una gran potencia entre muchas. Una estrategia hábil, en cambio, podría preservar el liderazgo estadounidense en un orden más disputado, pero aún manejable.