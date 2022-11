Un golpe al renglón azucarero de la economía dominicana

Bajo la grave acusación al Central Romana de incurrir, entre otras prácticas, en trabajo forzado para producir azúcar, Estados Unidos acaba de negar, con vigencia inmediata, el acceso a su mercado de las exportaciones que procedan del emporio beneficiario del 65% de la cuota preferencial asignada al país. De esta forma Washington da crédito a viejas acusaciones de prácticas inhumanas en bateyes que proceden de organizaciones independientes con historial de defensa de los derechos de trabajadores y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una impresionante relación de maltratos que la poderosa firma de múltiples inversiones en el país niega «con asombro» y que evidentemente no incluye, hasta prueba en contrario, el aval de autoridades dominicanas que deberían estar al corriente de lo atribuido a uno de los empleadores de mayor importancia en la economía dominicana. La comprobación o no de atropellos a obreros y sus familias debía conocerse en primera instancia por denuncias documentadas y acciones correctivas de organismos nacionales. La ausencia de iniciativas oficiales en ese sentido podría indicar que las leyes que deberían proteger derechos laborales y evitar competencia desleal a otros productores de azúcar no aludidos en las aseveraciones estadounidenses, no han tenido la plenitud de vigencia que corresponde.

Lesivo vacío a conjurar, aun con investigaciones tardías, para una correcta certificación por el Estado de los tratos del Central Romana.