Un gran huracán podría golpear el Caribe: ¿qué tan lista está RD?

En el Caribe siguen creciendo las posibilidades de que un huracán de mayor categoría impacte esa región, según el refernte meteorológico en Estados Unidos, la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés).

La entidad indica en su más reciente boletín que las probabilidades han subido a un 52 % para esta temporada, lo que significa que es un número «ligeramente por encima de lo normal».

En ese sentido, surge la pregunta si República Dominicana está preparada para enfrentar ese tipo de fenómeno atmosférico de una categoría superior.

Es el cambio climático. Los expertos en la materia han reiterado en varias ocasiones que los efectos de las transformaciones que sufre la tierra en todo el mundo están ya impactando a países como República Dominicana, iniciando por los cambios en las costas.

El pasado año, Eduardo Julia, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Sur Futuro, advirtió sobre los riesgos crecientes, y dijo que este país caribeño ha comenzado a experimentar de manera tangible los efectos del cambio climático, con fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, temperaturas récord y alteraciones en el medio ambiente que amenazan la biodiversidad y el sustento de los dominicanos.

Las olas de calor, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas, como las de noviembre de 2022 y 2023 y las de los últimos días en la costa Norte y la Línea Noroeste, son claros ejemplos de las amenazas actuales y futuras a la estabilidad de la nación insular.

El ingeniero Osiris de León es otro de los duchos en la materia que han hablado reiteradas veces sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo con el tema. Considera que ningún país está preparado para enfrentar los efectos adversos del cambio climático.

La temporada de huracanes en el Atlántico inicia oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con pronósticos que advierten una actividad ciclónica más intensa que en años anteriores.

Expertos de AccuWeather y la Universidad Estatal de Colorado, incluyendo el Centro Nacional de Huracanes, estiman la formación de entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales 7 a 10 podrían convertirse en huracanes, y al menos 3 a 5 alcanzarían categoría 3 o superior.

Las condiciones actuales del océano y la atmósfera favorecen el desarrollo de tormentas más intensas, con un índice de Energía Ciclónica Acumulada (ACE) de entre 125 y 175, superando el promedio histórico de 123.