Un hombre mata otro en discusión


La Policía Nacional informó ayer que fue apresado un hombres acusado de ultimar a otro de nacionalidad haitiana y de herir a una mujer, durante una discusión en un minibús del transporte público.

El detenido fue identificado como Luiyi Carrasco Ramos, de 34 años, residente en el ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este, mientras que aún es desconocido el nombre de la víctima mortal.

La mujer herida es Antimedis Paniagua Morillo, de 29 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud.

Minibús corredor 27 febrero

El informe preliminar señala que el hecho ocurrió a las 3:30 de la tarde de este miércoles, cuando el detenido haría sostenido una fuerte discusión con el extranjero por la disputa de un asiento en un vehículo de la ruta 01, del Corredor 27 de Febrero, que transitaba por la calle 25 esquina Las Américas, en el sector Villa Duarte.

¿Por un asiento? Testigo relata cómo mataron a un hombre en una guagua de transporte público

“El reporte preliminar indica que dos personas transitaban a bordo de una guagua del transporte público protagonizaron una discusión supuestamente por un asiento y uno de ellos haló un arma de fuego y la emprendió a tiros contra el otro”, informó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

Dijo que, de acuerdo con el testimonio del conductor, durante la discusión el detenido realizó cuatro disparos impactando mortal al hombre, de entre 25 y 30 años, y causando heridas a una ciudadana de 29.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

