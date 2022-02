Un homenaje a Orlando Lozano Gil y a Mario Rivadulla

Destacan el apego a la ética y moral, que como periodistas mantuvieron en su larga carrera comunicacional

Los restos del periodista Orlando Lozano Gil fueron sepultados ayer en el cementerio Puerta del Cielo, hasta donde acudieron parientes, amigos y colegas.



“Querido Orlando, aquí estamos despidiéndote en lo que será tu última morada. El buen Jesús, en quien creíste, ha venido a recibirte y no me caben dudas, desde aquel día en que, metiendo las manos en el bolsillo, sacaste aquel crucifijo que conservabas como una prenda salvadora: ¡Ese soy yo!… me dijiste”, manifestó el expresidente de la Junta Central Electoral Julio César Castaños Guzmán.

Lo comparó con el exdirector del Listín Diario, Rafael Herrera, “aderezado con mucha sal y pimienta” y de pluma recta.



Habló también el exmiembro de la JCE Eddy Olivares quien puso de relieve la capacidad de análisis, la honestidad y el brillante estilo del fenecido. Melina Victoria, hija de Lozano Gil, dio las gracias en nombre de la familia.



Antes, Gil recibió junto a Mario Rivadulla un homenaje en la Funeraria Blandino , donde una gran cantidad de amigos y relacionados destacaron sus dotes en la comunicación.

En capillas separadas y sin los cuerpos presentes, debido al protocolo covid-19, el abrazo fraterno a los familiares se mezclaba con los recuerdos de sus hazañas y anécdotas en el periodismo.



“Al hablar de Don Mario, nadie puede concebir el ejercicio periodístico en todas las facetas. Se ha perdido un emblema del periodismo nacional”, dijo el periodista Héctor Herrera Cabral mientras destacaba la dilatada carrera profesional que mantuvo.

Periodismo de RD está de luto con sus muertes

Orlando Gil

En la década de los 70 estuvo en el periódico Última Hora y en sus últimos años fue columnista del Listín Diario con “Orlando Dice”, la cual era un referente para comunicadores y políticos.



Mario Rivadulla

Destacado locutor, columnista y comentarista político. Arribó a la República Dominicana en el año 1970, tras haber sido perseguido y encarcelado en Cuba por motivos políticos.