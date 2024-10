¡Un ídolo! Así ven a Emilio Bonifacio

El diario HOY visitó la mañana del miércoles los entrenamientos de los Tigres del Licey y pudo observar un entusiasmo desbordante entre los jugadores.

Con solo una visita a los campos de entrenamientos de los Tigres del Licey se observa la gran satisfacción de sus jugadores por ser bicampeones y por seguir hasta ser tricampeones en la temporada del 2024-25.

“Lo que pasa aquí lo defino como gran compromiso de los jugadores”, dijo a Hoy el dirigente Gilbert Gómez.

“Toma como ejemplo a Emilio Bonifacio, quien llegó en excelentes condiciones físicas y le inyecta optimismo a todos su compañeros”, agregó.

“Cuando uno ve lo que ha hecho Bonifacio en las últimas temporadas simplemente debe felicitarlo, porque otros jugadores a su edad estarían quizás decayendo, pero él está cada día mejor.

Bonifacio es visto como un ídolo entre sus compañeros, más que el capitán, alguien que tiene tiempo para ayudar hasta los novatos.

“Desde que llegué Bonifacio me abrazó y me motivó, eso me hizo sentir bien”, dijo Starlyn Caba, quien fue el primer pick del club en el draft de novatos. Ayer se integró Aristides Aquino.

Le puede interesar: Aplausos para José Ramírez