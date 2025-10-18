Un impuesto clandestino

Un impuesto clandestino

Economista Daniel Toribio

¿Siente que gana un poco más, pero cada mes tu salario se esfuma más rápido? No es tu imaginación: miles de trabajadores dominicanos están pagando un impuesto silencioso al Estado sin que se haya aprobado una reforma fiscal.

La razón es simple: desde 2018, el Gobierno ha ignorado el mandato expreso del Código Tributario (Ley 11-92) de ajustar la escala del Impuesto sobre la Renta (ISR) por inflación. Mientras los precios han subido cerca del 40 % en este periodo, las tablas del impuesto permanecen congeladas.

Actualmente, el límite de ingresos libre de impuestos es de RD$34,685.00 mensuales. Sin embargo, para mantener el poder adquisitivo que se tenía en 2018, ese umbral debería rondar los RD$48,559.00 al mes.

Es fundamental entender que subir ese monto exento beneficia a todos los asalariados, sin importar su nivel de ingreso, pues una parte mayor de su salario queda libre de tributación.

Además, un simple aumento nominal para compensar la inflación empuja a «saltar de tramo» (el bracket creep), haciendo que paguemos tasas marginales más altas, a pesar de no haber mejorado la riqueza real. En esencia, el Gobierno nos grava como si fuéramos más rico.

Es injusto e ilegal.

Daniel Toribio

Daniel Toribio

