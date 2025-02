Un informe revela hay errores al diagnosticar y tratar cáncer de mama

El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte entre mujeres dominicanas y la segunda causa de todas las muertes por cáncer en el país. En República, 4,201 personas fueron diagnosticadas con cáncer de mama durante el 2023. De esas personas, más del 90% fueron mujeres, revelan cifras de la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL). El dato consta en el informe “Caracterización de servicios de detección, diagnóstico y manejo del cáncer de mama en la República Dominicana” elaborado por Two Oceans in Health y presentado a las autoridades del país, academia, proveedores de servicios de salud y grupos de pacientes.

Carencias/fortalezas

El estudio identifica carencias y fortalezas del sistema de salud nacional en el abordaje del cáncer de mama e incluye recomendaciones para robustecer la respuesta a la enfermedad. Esta enfermedad representa la primera causa de fallecimientos por cáncer entre mujeres en el país.

El gasto en salud

El estudio, indica el gasto total asociado al tratamiento del cáncer de mama cubierto por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que en el año 2022 ascendió a RD$ 1,912,605,082 (aproximadamente 99,535,529 USD), con más del 80% de este monto asociado a medicamentos de alto costo. El informe destaca a su vez avances y mejoras en el abordaje de la enfermedad, identifica los principales desafíos en el acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos, y ofrece algunas recomendaciones, entre ellas, evaluar nuevas alternativas de financiamiento de medicamentos de alto costo, retomar el proceso de establecimiento del Registro de Tumores en el país, así como definir una agenda de prioridades que involucre a la academia y otros actores.

Sin antecedentes

“Esta es la primera vez que se realiza un estudio sobre el diagnóstico y manejo del cáncer en República Dominicana”.

Los investigadores utilizaron una metodología denominada Proceso de Evaluación Rápida (RAP, por sus siglas en inglés), que permitió caracterizar los servicios disponibles para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, su calidad y su relación con la demanda actual. Se hizo una recolección intensiva de datos, que se triangularon con fuentes primarias y secundarias, incluyendo tanto datos cualitativos como cuantitativos obtenidos de fuentes oficiales, así como de tomadores de decisiones, expertos en salud pública y usuarias de los servicios, abarcando tanto el sector público como privado, establece.

Las Brechas

Este proceso ha permitido identificar brechas y oportunidades que pueden servir para orientar y priorizar medidas que puedan impactar positivamente al sistema de salud dominicano y principalmente a las pacientes, dijo la doctora Marija Miric de Two Oceans in Health. También participaron en la investigación, los doctores Eddy Pérez Then y la propia Miric.

Las fortalezas y las oportunidades ayudaran a mejorar el sistema de salud para la atención del cáncer de mama alrededor de cinco áreas estratégicas:

Oportunidades

Se requiere de sistemas de información y disponibilidad de datos, organización de servicios, detección y diagnóstico, así como tratamiento, soporte y seguimiento, se establece.

Sobre los datos

En lo que se refiere a los sistemas de información y disponibilidad de datos, el estudio revela la carencia de datos y registro de tumores a nivel nacional que puedan utilizarse para orientar decisiones en materia de salud pública.

También señala que las estadísticas utilizadas descansan sobre estimaciones de Globocan y que hay una limitada gestión de conocimientos locales sobre el cáncer de mama y el impacto económico que produce sobre quienes lo padecen, establece.

Oportunidades

Algunas fortalezas identifica el estudio, como la existencia de la base de datos de la SISALRIL y la resolución ministerial 014-2020 que crea el Registro de Cáncer en República Dominicana y las experiencias exitosas con sistemas de registros nominales en algunos de los establecimientos especializados, asegura.

Organización

Respecto del sistema de salud y organización de los servicios, los hallazgos sugieren una concentración de la atención en servicios públicos de tercer nivel, lo que conlleva al congestionamiento y sobrecarga de trabajo de los especialistas. Asimismo, el financiamiento de alto costo está atado al presupuesto del Ministerio de Salud Pública, lo que afecta significativamente a otras dependencias y servicios de esa entidad. Esto refleja la necesidad de identificar mecanismos alternativos para que el financiamiento se realice desde un enfoque más intersectorial.

A pesar de estos desafíos, el estudio considera como positivo que el sector gubernamental otorgue una alta prioridad a la atención de las pacientes con cáncer de mama y que haya incrementado la cobertura anual del Plan Básico de Salud a RD$2,090,000.

También, la integración de múltiples procedimientos diagnósticos y de tratamiento del cáncer de mama dentro de dicho plan en los últimos años.

Detección tardía

En relación con la detección y diagnóstico, el estudio evidencia el impacto negativo de la detección tardía del cáncer de mama, el cual eleva los costos y reduce las posibilidades de curación y supervivencia. Por otra parte, se reconoce positivamente la mayor disponibilidad de nuevas tecnologías, la cobertura de más de 15 procedimientos que aportan al diagnóstico en el Plan Básico de Salud y el involucramiento de asociaciones de usuarias.

También el de mujeres sobrevivientes con servicios gubernamentales de prevención, incluyendo el Programa de Detección de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, gestionado desde el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Tardanza

En lo que es tratamiento, el informe hace referencia a demoras en el inicio de la medicación en usuarias diagnosticadas, congestionamiento de centros públicos de referencia nacional, lo que implica limitaciones de recursos e inequidad en acceso a grupos sociodemográficos