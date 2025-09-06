Un juez bloquea la orden Trump da fin TPS haitianos

  • A P
Un juez bloquea la orden Trump da fin TPS haitianos

Agentes de inmigración detienen un migrante. Archivo

SAN FRANCISCO. AP

Un juez federal falló ayer en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en EEUU.

El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en EEUU. También mantiene las protecciones para unos 500,000 haitianos.

Chen reprendió a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, por revocar las protecciones para venezolanos y haitianos que, según el juez, los enviaría «de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen».

Dijo que las acciones de Noem fueron arbitrarias y caprichosas, y que excedió su autoridad al poner fin a las protecciones que fueron extendidas por el gobierno del expresidente Joe Biden.

Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 

Distintas presidencias estadounidenses han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y consultando otras agencias, “proceso que involucra estudio y análisis cuidadoso”, escribió Chen.

Los demandantes y sus abogados acogieron con satisfacción la noticia.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Un juez bloquea la orden Trump da fin TPS haitianos
Un juez bloquea la orden Trump da fin TPS haitianos
6 septiembre, 2025
Trump advierte a Venezuela que derribará sus aviones cazas si ponen en peligro a militares EE.UU.
Trump advierte a Venezuela que derribará sus aviones cazas si ponen en peligro a militares EE.UU.
5 septiembre, 2025
Donald Trump recibe a magnates de la IA en una cena en la Casa Blanca 
Donald Trump recibe a magnates de la IA en una cena en la Casa Blanca 
5 septiembre, 2025
Donald Trump exhorta a Hungría y Eslovaquia a dejar de comprar petróleo ruso
Donald Trump exhorta a Hungría y Eslovaquia a dejar de comprar petróleo ruso
5 septiembre, 2025
Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 
Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

La decadencia nos circunda por doquier

La decadencia nos circunda por doquier

JCE revela nueva Cédula de Identidad y Electoral tendrá vigencia de hasta 20 años

JCE revela nueva Cédula de Identidad y Electoral tendrá vigencia de hasta 20 años

Edición impresa, jueves 04 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 04 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo