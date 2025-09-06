Un juez bloquea la orden Trump da fin TPS haitianos

SAN FRANCISCO. AP

Un juez federal falló ayer en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en EEUU.

El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en EEUU. También mantiene las protecciones para unos 500,000 haitianos.

Chen reprendió a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, por revocar las protecciones para venezolanos y haitianos que, según el juez, los enviaría «de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen».

Dijo que las acciones de Noem fueron arbitrarias y caprichosas, y que excedió su autoridad al poner fin a las protecciones que fueron extendidas por el gobierno del expresidente Joe Biden.

Distintas presidencias estadounidenses han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y consultando otras agencias, “proceso que involucra estudio y análisis cuidadoso”, escribió Chen.

Los demandantes y sus abogados acogieron con satisfacción la noticia.