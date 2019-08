Un legislador debe estar siempre cercano a la gente

Para Guarocuya Féliz, aspirante a senador por el Distrito Nacional, un legislador debe fortalecer su representación siendo cercano a la gente y con educación sobre su función, que nada tiene que ver con asistencialismo.

Féliz asegura que aspira a la posición por su vocación de servicio, la cual ha desarrollado a través de su militancia política de 34 años en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “He ocupado posiciones en el gobierno porque soy militante del PLD, es decir, no soy del PLD porque he ocupado posiciones en el gobierno”.

Cinco ejes. La propuesta política de Féliz se centra en cinco ejes. El primero es un “país para la gente” para el diseño de políticas inclusivas, no solo de aquellos marginados económicamente sino los que tienen algún tipo de discapacidad.

El segundo eje consiste en “políticas con presupuesto” a los fines de que puedan ser ejecutadas. El tercer punto es la “igualdad de oportunidades” para evitar los privilegios, al poner de ejemplo el alto costo que significa a las personas acceder a la justicia.

El cuarto eje es “importan las personas”, que plantea mejoría de los indicadores de calidad de servicios públicos de salud, educación, transporte, sectores que han mejorado, pero hay que profundizar logros. El quinto eje consiste en tener leyes útiles, ya que muchas deben ser adecuadas.

Desde el Congreso. Féliz dice estar consciente de que un senador no puede garantizar una serie de iniciativas solo, por lo que plantea un gran pacto político de todas las fuerzas representadas en el Congreso y lograr una agenda común. Señala que muchas propuestas están en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero deben actualizarse.

Cercanía. En cuanto a mejorar la calidad de la representación, plantea que el legislador debe estar cercano a su comunidad y llevar mucha educación sobre cual es su papel.

“Eso implica la presencia del representante en los barrios, discusiones y exposiciones con la gente y organizaciones de la sociedad civil más allá de los partidos políticos”, expresó.

Recuerda que la función del legislador es representar, legislar y fiscalizar por lo que en vez de administrar fondos para asistencia social debe procurar que vayan a las instituciones que trabajan esos temas.

Territorio. A Féliz le preocupa que los mejores indicadores económicos se concentren en la parte céntrica de la ciudad. Plantea cambiar las políticas de intervención en el territorio para que el resto de la ciudad mejore. Aboga por mayores recursos en los barrios, hacer la ciudad más productiva, continuar el saneamiento de la ribera de los ríos e impulsar la ley de residuos.

Afirma que la capital tiene vocación para un centro de logística para todo el Caribe, lo que requiere inversión importante. Igual un gran centro de convenciones para potenciar la ciudad como centro de negocios.

“El futuro no se prevé, se construye”, destacó.

Guarocuya Féliz

DIRIGENTE PLD

Licenciado en Economía en Intec y postgrado en Relaciones Internacionales en Flacso.

Candidato a doctorado en desarrollo económico y economía internacional en la Universidad de Barcelona

A nivel político es miembro del Comité Central del PLD y subsecretario de Relaciones Internacionales

En el gobierno titular Dirección General de Impuestos Internos, superintendente de Valores, subsecretario de Planificación. Actualmente dirige el Bandex.