Un marzo de superhéroes y villanos, con estrenos de series como ‘Daredevil’

Redacción Cultura, 28 feb (EFE).- La lucha entre superhéroes y villanos regresa a las pantallas con series como ‘Daredevil: Born Again’, una revisión de la antigua entrega, con nuevos personajes, que junto con la comedia hollywoodiense ‘The Studio’ se presentan como los estrenos más destacados de marzo en las principales plataformas.

En ese mes los nostálgicos podrán disfrutar de una nueva versión de un clásico ‘El gatopardo’, y por fin se estrena la serie documental producida por Meghan Markle, en la que la Duquesa de Sussex recibe a invitados a una finca de lujo en California, y que tuvo que ser suspendida por los impresionantes incendios que arrasaron Los Ángeles.

‘Daredevil: Born Again’, duelo entre el bien y el mal en Disney+

Después de haber pasado por Netflix, donde estuvo tres temporadas, entre 2015 y 2018, Daredevil regresa a las plataformas esta vez en Disney +, sin cambiar ni su argumento ni sus protagonistas – Charlie Cox repite como Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisck- pero profundizando en sus perfiles. Y con un nuevo Villano, Muse, un asesino en serie que crea murales con la sangre de sus víctimas.

Lo nuevo de Seth Rogen ‘The Studio’, en Apple TV

Protagonizada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, esta comedia en torno a un estudio cinematográfico de Hollywood que lucha por mantenerse entre los mejores estrenará el primer día dos sus diez episodios. Una comedia, creada por Rogen, que se mete en las entrañas del mundillo cinematográfico. Artistas narcisistas, superiores corporativo y un jefe se enfrentan en busca de la producción de grandes películas.

‘​With Love, Meghan’ por fin llega a Netflix

Un mes después de tener que posponer su estreno por los incendios que afectaron a Los Ángeles llega a Netflix ‘With Love, Megan’, la serie documental en la que Meghan Markle, Duquesa de Sussex, invita a amigos y celebridades a una finca en Montecito (California), cercana a la residencia que comparte con el príncipe Harry. Desde allí compartirá consejos sobre cocina, jardinería y organización de eventos.

También puede leer: Películas y series que hicieron famosa a Michelle Trachtenberg, la actriz cuya muerte sorprendió hoy

‘Atrapados’, una historia de Harlan Coben a la argentina, Netflix

La actriz argentina Soledad Villamil protagoniza esta miniserie de seis capítulos basada en la novela ‘Caught’ de Harlan Coben y filmada en San Carlos de Bariloche. Un thriller que cuenta la historia de una periodista reconocida por atrapar criminales que investiga la desaparición de una joven. La serie cuenta con la producción de Vanessa Ragore, que cuenta entre sus trabajos ‘Elena sabe’ o ‘El secreto de sus ojos’.

‘Ladrones de drogas’, drogas y ladrones con Wagner Moura en Apple TV

El nominado al Óscar Peter Craig (‘The Batman’, ‘Top Gun: Maverick’) firma esta serie de ocho episodios basada en la novela de Dennis Tafoya, que sigue los pasos de dos amigos y criminales de Filadelfia que fingen ser agentes antidrogas para atracar una casa de campo. El reparto reúne nombres como el nominado al Emmy y al Tony Brian Tyree Henry o el brasileño Wagner Moura (‘Narcos’).

‘Somos los mejores: una nueva era’, la apuesta deportiva de Disney+

Otra apuesta de Disney + para marzo que aborda el mundo deportivo estadounidense y que cuenta entre sus protagonistas con Emilio Estévez (Gordon Bombay), junto a Lauren Graham (Alex Morrow) y Brady Noon en el papel de Evan Morrow, el joven que tras no ser aceptado en un equipo de hockey juvenil decide crear uno por su cuenta. La serie es una continuación de la película homónima de 1992 y ha sido creada para la plataforma por Steven Brill, autor también del largometraje.

Una nueva versión de ‘El gatopardo’ en Netflix

Entre las apuestas de Netflix para el próximo mes regresa un clásico: ‘El gatopardo’, una nueva vuelta de tuerca del clásico de Luchino Visconti basado en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sobre una familia aristócrata siciliana del siglo XIX. Esta vez los protagonistas son Kim Rossi Stuart y Benedetta Porcaroli como protagonistas.

‘Cuando nadie nos ve’, un thriller español para Max

Max estrena a nivel internacional el thriller español ‘Cuando nadie nos ve’, protagonizada por Maribel Verdú, Mariela Garriga y Austin Amelio, ocho episodios dirigidos por Enrique Urbizu que se centran en la investigación de una serie de crímenes cerca de una una de las mayores bases militares estadounidenses en el extranjero.

‘La residencia’, misterios en la Casa Blanca, en Netflix

132 habitaciones, 157 sospechosos, un cadáver y un excéntrico inspector para crear un drama de misterio y asesinatos, ‘The residence’ (‘La residencia). Y no cualquiera, ya que la serie está ambientado en la Casa Blanca. El productor Paul William Davies se ha basado en el libro de Kate Andersen Brower ‘The Residence: Inside the Private World of the White House’ para crear una novedosa historia de un crimen.

Y además de los estrenos, en marzo llegarán nuevas entregas de populares series como ‘La rueda del tiempo’ que estrenará en Prime Vídeo su tercera temporada; la séptima de ‘El joven Sheldon’ (Max); la cuarta de ‘Los Gemstones’ (Max) o la tercera de ‘Dark Winds’ (AMC). EFE

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd