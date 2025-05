Un mes después de la muerte de Rubby Pérez, su familia cuenta cómo enfrenta su ausencia

Rubby Pérez, el icónico merenguero que dejó su último soplo de vida en el escenario del Jet Set, poniendo a cientos a bailar su emblemático tema “De color de rosa”, sigue siendo recordado hoy en medio del dolor por la huella imborrable que dejó en la vida de quienes lo amaron, como su hija y su nieto.

Zulinka Pérez, quien no solo fue su hija, sino también su compañera de trabajo como corista en su orquesta, recordó la fatídica noche y cómo la tragedia interrumpió la rutina de siempre. “Hoy se cumple un mes… Un mes en el que salimos a trabajar como siempre, pero esta vez no regresaste a casa con nosotros. Esta vez no hicimos algo de comer al llegar, ni pude decirte: ‘cion pa’ que duermas con Dios, te amo’”.

Rubby Pérez en el escenario.

En su cuenta de Instagram, compartió lo que siente sobre la partida de su padre: “No imaginas cuánto te extraño, mi loco, aunque sé que te fuiste bien convencido de lo mucho que te amaba, porque te lo demostré en este trayecto que llamamos vida. Te lo demostré, y eso me da paz. Tanta paz que puedo dormir tranquila, y aunque tu ausencia me duele, no me atormenta”.

También puede leer: Un mes sin Rubby Pérez: la tragedia del Jet Set no silenció su voz, solo la hizo inmortal

Zulinka añadió: “Sí, te quedaste dormido, pero ahora para siempre. Te fuiste al cielo y subiste de las manos con las notas que dabas.”

Concluyó su emotivo mensaje con la frase: “Vuela alto, ahora brillas de una manera diferente. Ya duermes al lado de tu vieja. Los veré al otro lado de la luna.”

Rubby Pérez junto a su fallecida esposa y su hija.

Por su parte, su nieto Ian Marc también compartió un video de hace algunos años, donde, junto a otros primos, seguían el legado familiar de Rubby: cantar.

En sus palabras, expresó: “Hoy se cumple un mes de una tragedia que marcó a nuestra familia y a muchas familias dominicanas. Lo que aprendimos de nuestros abuelos y bisabuelos es que debemos adorar a nuestro Dios sin importar las circunstancias. Así que por esta razón, traigo este video que hicimos los primos hace unos añitos.”

Ian finalizó con una reflexión conmovedora: “En estos momentos, puedo confirmar que en la unidad familiar está la fortaleza.”

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd