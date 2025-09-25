Un Ministerio Público con limitaciones en DN

Aquí, en esta urbe primada de América, de un excesivo crecimiento poblacional por migraciones internas y asiento de la mayor concentración de actividades de toda índole de sus habitantes -incluyendo las de la criminalidad- y de más de un tercio del dinamismo de la economía nacional, los brazos de la ley para la investigación del delito y la acción penal no deben quedar bajo recortes desproporcionados. Con más de 50 fiscales menos, persiste un estado de debilidad jurisdiccional en el Distrito Nacional que con toda seguridad el bajo mundo debe andar celebrando por doquier. De aquellas saludables pretensiones de extender la influencia tranquilizadora de las funciones ministeriales que incluía neutralizar conflictos comunitarios con fiscalías barriales se pasó a desvestir un santo para vestir a otro. En este caso la prioridad de fortalecer la persecución de la corrupción administrativa se hizo a costa de restar personal al resto de las responsabilidades a cargo del Ministerio Público para el que ninguna rama de crímenes y delitos debe ser considerada más importante que algunas otras incluyendo la develar sin menosprecio por vidas y bienes de ese engrosado mosaico existencial que se denomina Distrito Nacional. Además, para este espacio de la geografía recargado de trabajo para los fiscales, ha faltado la asignación de más recursos fortalecedores de las operaciones lo que debe incluir mejoras de las condiciones laborales y la introducción de tecnologías que agilicen los procesos.

El pasivo judicial, que tiende a mantener elevada la privación de libertad en la fase preventiva conecta, muy probablemente, con las insuficiencias de personal del Ministerio Público en está ciudad principal. El monstruo de los hacinamientos carcelarios se mantiene indoblegable y agravado por la inoportuna paralización durante años de la construcción del complejo penitenciario Nueva Victoria, en Las Parras, provincia de Santo Domingo, pero también por una aguda mora judicial a la que evidentemente contribuye la empequeñecida nómina de fiscales distritales. Ya lo dijo Participación Ciudadana: “Si queremos un país más seguro y más justo, necesitamos un Ministerio Público perentoriamente fortalecido».