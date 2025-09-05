¿Un monopolio? La millonaria multa que le puso Bruselas a Google por abusos de publicidad

  • EFE


Bruselas, 5 de Septiembre (EFE).- La Comisión Europea ha multado este viernes a la multinacional Google con 2.950 millones de euros (unos 3.465 millones de dólares, al cambio actual) por abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales, según ha informado la institución en un comunicado.  

La sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la multa de más de 4.000 millones también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android. EFE 

Puede leer: Donald Trump recibe a magnates de la IA en una cena en la Casa Blanca 



