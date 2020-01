Un muerto y 8 heridos por sismo en PR

Miles de personas salieron de sus casas en la costa suroeste de Puerto Rico el martes tras un sismo de magnitud 6.4 que dejó un anciano muerto, al menos ocho lesionados y varias construcciones en ruinas. Desde hace 10 días ha estado temblando en la isla, cada vez con mayor intensidad.

Horas después de que el terremoto ocurrido antes del amanecer dejara sin luz a todo el territorio estadounidense, varios sismos de menor magnitud remecieron el sur de Puerto Rico hasta la tarde del martes. Los sismólogos señalan que no hay forma de saber cuándo terminará la actividad sísmica, por lo que los residentes han decidido hospedarse con familiares o amigos o incluso dormir al aire libre lejos de la costa, temerosos de un tsunami y de la caída de edificios. “íVoy a montar la hamaca!”, dijo Miguel Santana, un residente de 38 años de edad de la localidad costera de Guayanilla.

La residencia de Alexandra Colberg, de 27 años, sufrió varias cuarteaduras en la localidad cercana de Guánica, por lo que ella, su esposo y sus cuatro hijos cargaron colchones, un refrigerador, cortinas y ropa en dos camionetas y se mudaron de la casa.

“¿Qué hago con esto?”, le preguntó su hijo de 9 años mientras sostenía un pequeño balde rosa con su mascota, un pez que sobrevivió al sismo.

“Tenemos que irnos porque si no, caemos ahí abajo”, dijo Colberg mientras señalaba a la planta baja desde el segundo piso de su casa. Ella y su familia partieron poco después hacia la localidad montañosa de Hormigueros, donde vive su abuela.

La mayoría de los daños ocurrieron en Guánica, donde una escuela de tres pisos se derrumbó. María Mercedes Alcázar, una guardia de seguridad privada de 63 años, se alistaba a iniciar su turno de 12 horas para proteger los restos de posibles saqueadores. Dijo que no le daban miedo los temblores, a diferencia de sus hijos de 37 y 42 años.

Mario Cruz, un albañil de 49 años que dejó a Alcázar en el lugar, dijo que sigue aterrorizado.

“Emocionalmente no estoy bien”, comentó. “No quiero sentir otro coso de esos”. El sismo dejó sin electricidad a toda la isla, ya que las plantas de energía se apagan automáticamente para prevenir incendios. Las autoridades indicaron que dos plantas sufrieron daños menores, y anticiparon que el servicio se reanudará en las próximas horas. El aeropuerto principal de la isla operaba con normalidad gracias a generadores eléctricos. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró el estado de emergencia.