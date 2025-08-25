Nueva York. Un intenso tiroteo se produjo la noche de este sabado durante un partido de baloncesto que se celebraba en El Bronx, con saldo de 1 persona muerta y cuatro heridas, algunas de gravedad.

La policía expresó que el hecho ocurrió cerca del Parque Haffen, en la intersección de las avenidas Burke y Wickham, área donde residen decenas de familias dominicanas, y una multitud se había reunido para ver un partido de baloncesto en horeas de la noche.

Un hombre de 32 años con un balazo en el pecho y una joven de 17 con una herida de bala en la cara, fueron trasladados de emergencias al Hospital Jacobi, donde el masculino fue declarado muerto.

Mientras tanto, otras tres personas heridas llegaron por sus propios medios a hospitales, todas con heridas de bala, según informó la policía. Un hombre de 42 años, otro de 30 y una mujer de 29, se encuentran en condiciones estables.

Detectives registraron la escena del crimen hasta altas horas de la noche, marcando evidencia balística y recuperando varias armas de fuego.

Fuentes policiales informan que creen que el incidente está relacionado con pandillas. Cuatro personas fueron arrestadas para fines de investigación.

Este tiroteo ocurre una semana después de otro tiroteo masivo en Brooklyn donde mataron a tres personas y nueve quedaran heridas después de que pandilleros comenzaran a disparar en un bar y salón.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA).

También puede enviar información en línea en crimestoppers.nypdonline.org o en X (anteriormente Twitter) @NYPDTips. Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.