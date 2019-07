Un nuevo apagón deja oscuras gran parte Venezuela

La mayor parte de Venezuela quedó ayer en tinieblas a consecuencia de un nuevo apagón que se ha extendido más de 4 horas y que hizo recordar a muchos las dificultades que enfrentaron hace 4 meses por una falla de gran magnitud que se prolongó casi cinco días.

La interrupción en el suministro se registró en la capital alrededor de las 4:30 de la tarde. Algunos medios locales reportaron que en al menos otros 19 de los 24 estados del país también había problemas eléctricos.

El ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que el apagón es consecuencia de un “ataque de carácter electromagnético” a la central hidroeléctrica de Guayana, que genera más del 60% de la electricidad del país y está ubicada en el estado de Bolívar.

Rodríguez expresó que las autoridades ya activaron los “protocolos de protección” y que en el “menor lapso posible” se espera recuperar el servicio eléctrico. El ministro no precisó qué zonas fueron afectadas por el apagón, el cuarto en Venezuela en menos 4 meses.

Ante la paralización del servicio de metro capitalino, cientos de personas tuvieron que lanzarse a las calles. A su vez, la falta de funcionamiento de los semáforos provocó congestionamiento de vehículos. “Esto me parece horrible. Esto es un desastre”, afirmó Reni Blanco, una educadora de 48 años, mientras caminaba junto a cientos de personas por una acera de una avenida del este de la capital. Blanco atribuyó la nueva falla eléctrica “al descuido del gobierno y la falta de inversión”.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó dijo que el evento era consecuencia del “fracaso” del gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Destruyeron el sistema eléctrico y no tienen respuestas”, dijo Guaidó.