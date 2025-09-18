Un nuevo implante reduce la fatiga y los mareos en personas con lesiones de médula espinal

  • EFE
Un nuevo implante reduce la fatiga y los mareos en personas con lesiones de médula espinal

Científicos de Suiza, Países Bajos y Canadá han presentado un nuevo implante capaz de eliminar las frecuentes bajadas de presión en personas con lesiones de médula espinal, que suelen traducirse en fatiga y mareos.  

Estas bajadas de presión se deben a que las lesiones reducen la capacidad del organismo para regular la presión sanguínea, lo que produce hipotensión y, en casos graves, también puede causar el efecto contrario, potencialmente letales picos de alta presión (direflexia autonómica).  

Puede leer: Presentan Adomere ‘Sociedad Medicina Reproductiva’

Según la Universidad Politécnica Federal de Lausana (EPFL), una de las instituciones responsables de la investigación, durante años el foco del cuidado a los afectados con estas lesiones ha sido la recuperación del movimiento, olvidando que una mayoría de los pacientes (un 70 % según sondeos) padecen hipotensión crónica.  

El implante, bautizado como ARC-IM, contiene distintos electrodos conectados a un generador de impulsos similar a un marcapasos cardíaco que administra una estimulación eléctrica ajustada con precisión y calibrada según las necesidades de cada paciente.

“El resultado es un sistema compacto y adaptable capaz de restaurar la estabilidad de la presión arterial mediante neuromodulación dirigida”, indica EPFL en un comunicado.  

Las pruebas de este implante se han llevado a cabo con 14 personas en estudios clínicos durante los pasados diez años, y el objetivo ahora es ampliar los tests a más pacientes de cara a su futura adopción y comercialización a gran escala.  

Pacientes citados por la institución suiza, uno de los principales centros de investigación del país, destacaron que con el nuevo implante han experimentado sensibles mejoras en su calidad de vida, que les han permitido regresar a actividades como hacer deporte o proseguir sus estudios.  

En el estudio también han participado científicos de la universidad canadiense de Calgary y del Centro Hospitalario Universitario de Vaud (CHUV), que en los últimos años ha presentado revolucionarios avances en el tratamiento de pacientes con lesiones de médula espinal.  

Ha sido publicado simultáneamente en las revistas especializadas “Nature” y “Nature Medicine».

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Un nuevo implante reduce la fatiga y los mareos en personas con lesiones de médula espinal
Un nuevo implante reduce la fatiga y los mareos en personas con lesiones de médula espinal
18 septiembre, 2025
Pausa para evitar fatiga
Pausa para evitar fatiga
28 julio, 2025
¿Por qué estás tan cansado? 7 causas comunes que nadie te dice y cómo solucionarlo
¿Por qué estás tan cansado? 7 causas comunes que nadie te dice y cómo solucionarlo
8 mayo, 2025
Acompañando, cuando ya no es posible curar
Acompañando, cuando ya no es posible curar
8 abril, 2024
Estudio chino arroja luz sobre el envejecimiento de la médula espinal    
Estudio chino arroja luz sobre el envejecimiento de la médula espinal    
3 noviembre, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Un cabo suelto

Un cabo suelto

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo