Un oficio que tiene sus derechos y deberes pero que son desconocidos

Desde la óptica del derecho laboral el fenómeno delivery se trata de un contrato de transporte de alimentos en un período de tiempo determinado. Se debe diferenciar entre el delivery por plataforma virtual, que es la persona que hace la tarea de mensajería de un negocio al domicilio del solicitante, sin ninguna relación laboral con el negocio que prepara la comida, y aquellos que se dedican al transporte de comida directamente del negocio al domicilio del cliente. En el primer caso, la relación laboral existe entre la sociedad comercial que opera el negocio de transporte (Uber eats, Pedidos Ya, etc) y en el segundo caso la relación de trabajo se verifica entre el delivery y el negocio

En este vasto universo que compone el servicio de delivery es importante destacar que los repartidores de los colmados, a los cuales hay que dedicarles un acápite especial porque están en peores condiciones que los que pertenecen a una plataforma, muchas veces vienen de los campos y duermen en el piso, sobre cartones o en una cama sin condiciones, es como si fuera un tipo de esclavitud o como si se tratara de trabajo forzado.

Puede leer: Debajo de esas capuchas llevan sueños e ilusiones

Derechos y deberes:

Para poner en contexto el tema de los deliveries en materia de cuáles son sus derechos y deberes, conversamos con el abogado Alberto Fiallo, quien tiene una especialidad en Derecho Empresarial.

¿Este oficio entra en la categoría de “empleos informales”?

No, las empresas que contratan personas para transporte de alimentos están en la obligación de inscribir a sus choferes en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

¿El país tiene alguna regulación laboral que auxilie a los que realizan el servicio delivery?

Aplican las disposiciones del código de trabajo.

Como empleados informales, ¿Cuáles serían sus derechos y deberes?

Tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador.

El tema del pago, ¿tiene el país alguna norma?

No, aplican las normas relativas al salario que sean aplicables al tamaño de la empresa.

¿Las propinas se consideran una extensión del pago?

No, se trata de pagos extraordinarios no considerados salarios para fines de cálculo de las prestaciones laborales y derechos adquiridos. Es importante señalar que esta respuesta se refiere a las propinas disponibles en las plataformas o que les den los clientes a los deliveries directos del negocio cuando reciben la comida. No existe obligación de pago del 10% de propina incluida en el Código de Trabajo, es opcional.

¿Existe algún sindicato que regule o asesore a los deliveries? Hasta el momento no, pero los deliveries podrían sindicalizarse.

Como experto en derecho laboral, ¿Cuáles serían tus recomendaciones?

El Ministerio de Trabajo debe intervenir emitiendo una resolución que ofrezca claridad en cuanto a las obligaciones de ambas partes, a la hora de que las plataformas o los negocios contraten deliveries.

Apps delivery un negocio sin límites

En el caso de Uber Eats, que opera en República Dominicana desde 2018, se han realizado más de 8 millones de órdenes. Actualmente, la app cuenta con más de 900 opciones de socios restaurantes y comercios a disponibilidad de los usuarios. Carolina Coto, Gerente Senior de Comunicaciones de Uber para Centroamérica, explicó que Uber Eats ha sido pionero en acelerar la transformación digital de las PYMES, la cual representan más del 50% de los comercios en la plataforma. Afirmó que los artículos más solicitados en supermercados y tiendas de conveniencias son el guineo maduro, limón, huevos, carne y pan. Mientras que los postres preferidos por los dominicanos que se despachan a través de esta plataforma están los bizcochos, churros y helados. Es importante resaltar que Santo Domingo es la ciudad en la que los usuarios han realizado la mayor cantidad de órdenes de restaurantes de comida saludable

Los datos hablan por sí solos

La App de Uber Eats como la App de Uber se han convertido en una herramienta que contribuye al crecimiento de la economía local, no solo para incentivar el consumo de los dominicanos, sino también el de extranjeros que visitan el país. “En este tiempo, 119,000 turistas realizaron más de 900 mil órdenes a través de la app de Uber Eats”.

Estas tendencias demuestran cómo esta app se ha posicionado en el día a día de los usuarios dominicanos y es que en 2021 vs 2020 se vio un incremento en pedidos de más del 40%. La logística de mercadeo y de estrategia comercial en estas plataformas se incrementa cada día de manera acelerada. “En el mes de octubre lanzamos «Uber One», una membresía con la que los usuarios pueden disfrutar de beneficios.