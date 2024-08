Un olvidado personaje de Los Simpson regresará después de más de 30 años de ausencia

El actor que le presta su voz en la versión de inglés original es también una de las figuras más graciosas y reconocidas de Hollywood.

Los fanáticos de Los Simpson posiblemente pondrán la misma mirada que pone Danny DeVito en su ya viralizado meme —extraído de una escena de la sitcom It’s Always Sunny In Philadelphia— cuando se enteren que el actor volverá a la serie animada. El reconocido comediante le dará vida nuevamente a Herb Powell, el medio hermano perdido y mayor de Homero Simpson, según se reveló en el podcast Four Finger Discount.

Aunque en el evento no se especificaron los roles que interpretarán los diversos invitados, Michael Price, escritor y productor de Los Simpson, confirmó que DeVito volverá a interpretar un personaje previamente interpretado por él en la serie. Los más conocedores del show recordarán que Danny debutó como Herb Powell en el episodio O Brother, Where Art Thou? y también apareció en Brother, Can You Spare Two Dimes? y The Changing of the Guardian.

Danny DeVito regresará a Los Simpson después de más de 30 años para interpretar nuevamente a Herb Powell en el episodio «Bart’s Birthday» (The Washington Post by Kelia Anne MacCluskey). Fuente externa.

El nuevo capítulo contará con más sorpresas, como las diversas estrellas invitadas: John Cena, Tom Hanks, Joel McHale y Conan O’Brien, este último interpretándose a sí mismo. La expectativa alrededor de este episodio se incrementa al tratarse de un evento que, según los creadores, podría redefinir el curso de la serie.

Por otra parte, el escritor del popular show estadounidense, Al Jean, reaccionó recientemente a la nominación presidencial de Kamala Harris, destacando cómo la serie aparentemente predijo este desarrollo. Tras el anuncio de Joe Biden de que no seguiría en la contienda presidencial y respaldaría a Harris, Jean compartió en redes una imagen que llamó la atención de los medios y los fans.

La fotografía que subió era de Lisa Simpson vestida de manera similar a Harris en el episodio Bart to the Future, donde la hija de Homero se convierte en presidente de Estados Unidos. Este paralelismo generó mucho revuelo en las plataformas sociales, agregando otra instancia a la famosa lista de supuestas “predicciones” de Los Simpson.

Danny Devito y Arnold Schwarzenegger alistan nueva película

Desde principios de 2023, Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger han estado generando expectativa sobre un nuevo proyecto cinematográfico en común. La esperada reunión de los actores, conocidos por sus exitosas colaboraciones en comedias como Gemelosy Junior (1994), parece estar cada vez más cerca de concretarse. En un evento de abril, DeVito ofreció detalles al respecto.

En el estreno de la ópera prima como director de Chris Pine, Poolman, DeVito reveló a Entertainment Tonight que ambos actores están trabajando en un nuevo proyecto. “Queremos trabajar juntos y llevamos un tiempo hablando de ello”, dijo DeVito. “Ahora estamos en algo, tenemos un guion en proceso. Tan pronto como lo tengamos, sabremos más, pero lo haremos en Warner Bros”.

La relación de amistad y camaradería entre más parece ser un factor determinante para esta nueva colaboración. “Es un buen amigo, ¿sabes? Es simplemente un buen compañero. Así que, ya sabes, encajamos perfectamente”, comentó DeVito sobre Schwarzenegger durante la entrevista. Según recordó DeVito, la posibilidad de una nueva colaboración había sido tema de especulaciones durante años.

Previamente, se había comentado sobre una posible secuela de Gemelos en desarrollo, pero esta fue descartada por Schwarzenegger, quien confirmó a The Hollywood Reporter que el proyecto no estaba avanzando. Sin embargo, en una entrevista con CNN en marzo, DeVito afirmó que un nuevo proyecto con Schwarzenegger estaba oficialmente en camino.

Aunque los detalles específicos del proyecto no se han revelado, la emoción por la reunión de DeVito y Schwarzenegger después de casi tres décadas desde su última película es algo que despierta la nostalgia de los fans. Ambos fueron vistos juntos recientemente en la ceremonia de los 96º Premios de la Academia el 10 de marzo, donde participaron en un segmento humorístico en el escenario.