Un pacto Abinader-Leonel 2028

Comentarios hay para botar en redes sociales y plataformas digitales.

Se habla de un contubernio entre el presidente Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández. En política no se debe dudar nada y no por lo que dice el vulgo, de que la política es sucia. Mentira, sucios son los políticos.

Duarte definió la política como la ciencia más noble y pura de ocupar la inteligencia después de la filosofía; sin embargo, podría ser que don Luis Abinader tenga una deuda política con el doctor Fernández por haber dividido al PLD en 2019, lo que facilitó la derrota del danilismo en el 2020.

Y como los políticos de arriba son simplemente adversarios y, en muy escasos espacios, se llega a la enemistad personal, podría ser «verdad» lo que hablan opinadores sobre un pacto Abinader-Leonel con miras a las elecciones de abril y mayo de 2028.

Crucemos los dedos.