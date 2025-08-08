Un pacto Abinader-Leonel 2028

  • Juan Terrero
Un pacto Abinader-Leonel 2028

JUAN TERRERO PÉREZ

Comentarios hay para botar en redes sociales y plataformas digitales.

Se habla de un contubernio entre el presidente Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández. En política no se debe dudar nada y no por lo que dice el vulgo, de que la política es sucia. Mentira, sucios son los políticos.

Puede leer: Los músicos de la orquesta deben estar acorde con el director

Duarte definió la política como la ciencia más noble y pura de ocupar la inteligencia después de la filosofía; sin embargo, podría ser que don Luis Abinader tenga una deuda política con el doctor Fernández por haber dividido al PLD en 2019, lo que facilitó la derrota del danilismo en el 2020.

Y como los políticos de arriba son simplemente adversarios y, en muy escasos espacios, se llega a la enemistad personal, podría ser «verdad» lo que hablan opinadores sobre un pacto Abinader-Leonel con miras a las elecciones de abril y mayo de 2028.

Crucemos los dedos.

Juan Terrero

Juan Terrero

Publicaciones Relacionadas

El franco y fructífero encuentro con Abinader
El franco y fructífero encuentro con Abinader
8 agosto, 2025
Un pacto Abinader-Leonel 2028
Un pacto Abinader-Leonel 2028
8 agosto, 2025
Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo
Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo
8 agosto, 2025
Luis Abinader respalda programa “Migrantes” y augura un futuro brillante para Millizen Uribe
Luis Abinader respalda programa “Migrantes” y augura un futuro brillante para Millizen Uribe
7 agosto, 2025
Millizen Uribe y Gelen Gil Producciones presentan Migrantes, un programa que transformará tu manera de ver la República Dominicana
Millizen Uribe y Gelen Gil Producciones presentan Migrantes, un programa que transformará tu manera de ver la República Dominicana
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Código Penal del enemigo

Código Penal del enemigo

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo