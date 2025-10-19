Un padre regresa de la detención israelí y encuentra a Gaza y a su familia destrozada

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — En medio de la alegría de ser liberado después de 20 meses de sufrimiento en prisiones israelíes, Mohammed Abu Moussa se dio cuenta de que algo andaba mal.

Al descender del autobús que lo llevó a él y a otros detenidos palestinos liberados a Gaza la semana pasada, el técnico médico de 45 años se reunió con su esposa y sus dos hijos pequeños. Pero cuando preguntó por su madre, su hermano no lo miró a los ojos.

Finalmente lo sentaron y le dijeron: Su madre, su hermana menor Aya, los hijos de Aya y su tía y su tío habían muerto en un ataque aéreo israelí que golpeó su refugio en el centro de Gaza en julio.

Más de 1.800 palestinos capturados en Gaza por las tropas israelíes durante la guerra de dos años fueron liberados esta semana en virtud del acuerdo de alto el fuego que llevó a Hamas a liberar a los últimos rehenes vivos. Israel también liberó a unos 250 prisioneros palestinos condenados en las últimas décadas, que principalmente regresaron a la Cisjordania ocupada o fueron exiliados en el extranjero, aunque algunos fueron enviados a Gaza.

Los liberados de regreso a Gaza se encontraron con la conmoción de cómo su patria había sido destruida y las familias destrozadas por los bombardeos y ofensivas israelíes mientras estaban encerrados, con pocas noticias de la guerra.

Al relatar su regreso, Abou Moussa dijo que el dolor golpeó incluso antes de que los detenidos liberados bajaran del autobús el lunes. Algunos gritaron por las ventanas del autobús a las personas que conocían en la multitud que los vitoreaba y les dieron la bienvenida y preguntaron por hermanos, madres y padres.

A menudo, dijo, su respuesta era concisa: «Dios descanse sus almas».

El técnico médico palestino Mohammed Abu Moussa, de 45 años, que fue liberado de la detención israelí después de 20 meses, posa para una foto en Deir al-Balah, Gaza, el sábado 18 de octubre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Tomado cuando su familia huyó

Abu Moussa sufrió su primera derrota poco después de que Israel lanzara su campaña con el objetivo de destruir a Hamas después del ataque de los militantes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Ocho días después, un ataque aéreo alcanzó la casa de su familia en la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, mientras estaba de guardia en el Hospital Nasser, donde trabajaba como técnico de radiología. Un video que circulaba en línea en ese momento lo mostraba a él y a su esposa, Rawan Salha, corriendo por el hospital en busca de su hijo, Youssef, entre las víctimas. «Tiene 7 años, cabello rizado, piel clara y hermoso», lloró Salha.

El niño había sido traído muerto. También murieron en el ataque la esposa de uno de los hermanos de Abu Moussa y sus dos hijos.

En los meses siguientes, Abu Moussa trabajó constantemente mientras los heridos llegaban al hospital, donde Salha y sus dos hijos sobrevivientes también se refugiaban junto con cientos de otros expulsados de sus hogares. En febrero de 2024, las fuerzas israelíes rodearon el hospital y se prepararon para asaltar las instalaciones en busca de presuntos militantes. Exigieron que todos se fueran, excepto el personal y los pacientes demasiado críticos para moverse.

Pero Salha se negó a irse sin Abu Moussa, dijo. Así que salieron a caminar con sus hijos. En un puesto de control militar israelí cercano, Abu Moussa fue llamado a un lado junto con otros para ser interrogado en un estadio cercano.

Fue el comienzo de su larga separación de su familia.

Abuso en las prisiones

Abu Moussa dice que sus meses en las prisiones israelíes estuvieron llenos de abusos. Al igual que los otros detenidos liberados de regreso a Gaza el lunes, nunca fue acusado.

Comenzó en el estadio, donde dijo que fue golpeado con palos y puños durante el interrogatorio. Todos los que fueron sacados del puesto de control fueron retenidos con las manos atadas con bridas durante tres días, no se les dio agua y no se les permitió usar un baño. «Casi todos nos ensuciamos», dijo Abu Moussa.

Fue llevado a Sde Teiman, un campo de prisioneros militares dentro de Israel, donde estaría detenido dos meses. Todos los días, dijo, los detenidos se veían obligados a arrodillarse durante horas sin moverse: «es agotador, sientes que tienes la espalda rota», dijo. Los guardias apartaban algunos para golpearlos, dijo Abu Moussa, y agregó que su costilla se rompió de una paliza.

Fue trasladado a la prisión de Negev, dirigida por autoridades civiles. Allí, dijo, las palizas eran menos frecuentes, y ocurrían principalmente cuando los guardias realizaban registros semanales en las celdas, dijo.

Pero las condiciones eran duras, dijo. Casi todos los detenidos tenían sarna, una infestación de ácaros que se clavan en la piel. «La gente se frotaba contra las paredes tratando de deshacerse de la picazón», dijo. A pesar de las solicitudes, los funcionarios de la prisión no dieron cremas a los detenidos para tratarlo hasta unas semanas antes de su liberación, dijo.

La ropa de cama estaba sucia y a los detenidos no se les permitía cambiarse de ropa. Los cortes a menudo se infectaban, dijo. Cuando lavaban su único conjunto de ropa, tenían que desnudarse y envolverse en una manta, pero si los guardias veían, «te quitaban la manta y te hacían dormir sin ella», dijo.

Los detenidos enfermos o con enfermedades crónicas pidieron medicamentos, pero se les negaron, dijo. Un hombre, Mohammed al-Astal, sufrió una obstrucción en el colon que empeoró y finalmente murió, dijo Abu Moussa.

«Nos trataron como animales», dijo.

Cuando se le preguntó sobre el relato de Abou Moussa, el Servicio de Prisiones de Israel, que opera la prisión de Negev, dijo que no estaba al tanto. Dijo que opera de acuerdo con la ley y que se respetan los derechos de los presos a la atención médica y las condiciones de vida adecuadas.

También en respuesta, el ejército negó que se produzcan abusos sistemáticos en sus instalaciones y dijo que actúa de acuerdo con el derecho israelí e internacional. Dijo que investiga cualquier queja concreta.

El relato de Abu Moussa refleja los de muchos palestinos liberados anteriormente. Al menos 75 palestinos han muerto en prisiones y centros de detención israelíes durante la guerra, dijo la ONU en un informe el mes pasado, diciendo que las condiciones en las instalaciones equivalían a tortura que contribuyó a las muertes. Se descubrió que un palestino de 17 años que murió en prisión en marzo se había consumido por el hambre y tenía inflamación del colon y sarna, según un médico israelí que observó la autopsia.

Volviendo a la devastación

Al cruzar la frontera de Israel a Gaza después de la liberación, «el primer impacto fue la destrucción», dijo Abu Moussa.

Su ciudad natal de Khan Younis estaba irreconocible. Barrios enteros fueron arrasados. Él y sus compañeros de viaje buscaron puntos de referencia entre los edificios destrozados.

Los autobuses llegaron al Hospital Nasser, donde los esperaba la multitud. Presa del pánico por no verlos entre la multitud, Abu Moussa le preguntó a un compañero de trabajo del hospital dónde estaban su esposa e hijos. Le aseguró que estaban adentro, esperando.

Le preguntó a uno de sus hermanos por su madre. El hermano no podía mirar a Abu Moussa a los ojos, y solo decía: «Ella viene».

«No estaba siendo sincero conmigo», dijo Abu Moussa. Después de reunirse con su esposa e hijos, volvió a preguntar por su madre y su hermana, Aya. Finalmente, se lo dijeron.

Al relatar lo sucedido, Abu Moussa se quedó en silencio durante largos momentos, abrumado por la emoción. Con la voz quebrada por las lágrimas, recordó cómo su madre siempre había sido fuerte, negándose a llorar después de que uno de sus hermanos fuera asesinado durante la guerra entre Israel y Hamas en 2009.

«Ella siempre se controló a sí misma, para que todos no nos debilitáramos», dijo.

Se preguntó si la alegría habría roto la reserva de su madre si hubiera podido verlo regresar de su encarcelamiento.

«La extraño. Quiero verla», gritó. «Quiero besarle la mano, la cabeza».