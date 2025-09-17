Un sistema orientado a curar, poco a prevenir

Una limitada atención primaria basada mayormente en subcentros mal dotados de instrumental médico y un atraso del Sistema de Seguridad Social de más de 20 años en poner suficiente énfasis en la prevención, mantiene alta la incidencia en el país de enfermedades como cardiopatías, diabetes y accidentes cerebrales. Aunque la ley número 81-01 que creó el sistema ordena impactar la salud en general de la población con programas y estrategias para detección temprana de padecimientos para minimizar sus efectos, fomentar la aplicación de vacunas y promover hábitos saludables, la presencia de las Administradoras de Riesgos de Salud en prevenciones se limita a charlas ocasionales y poco concurridas y a algunos repartos al año en operativos de carpas de muestras médicas gratis cedidas por laboratorios. Se registra en el país un dramático vacío de educación en salud que debería sufragar el ámbito privado de la SS a través de medios masivos de comunicación con spots y vídeos para modificar malos hábitos.

Pero la ausencia más notable y contraria a los fines de proteger de enfermedades a los ciudadanos es la de unidades de atención primaria que por allá por el año 2015 la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales quiso expandir por el territorio nacional siendo boicoteada inmediatamente por intereses privados y gremios de especialidades médicas que preferían, y siguen prefiriendo, que sus medicamentos de alto costo y consultas caras tengan siempre muchos clientes. Todos los gobiernos han fingido que les interesa ese nivel asistencial pero persiste un déficit de atención integral accesible y equitativa para pacientes de todas las condiciones socioeconómicas que tome en cuenta los principales problemas de la salud en la comunidad. Una forma de proporcionar atenciones costeables y continuas de salud cuya primera consecuencia suele ser detener a tiempo, y cuando todavía son manejables, los procesos infecciosos, degenerativos y de evolución a lo catastrófico. Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer al que concurren las personas que menos pueden costear enfermedades graves, fue bien claro: los pobres buscan atención cuando es tarde o muy difícil vencer los males que otros pueden, con recursos, atenderse.