Un Viaje a la Historia: oportuno, necesario y prometedor

El patriotismo, cuando no raya en el chauvinismo, es uno de los sentimientos más nobles. Implica amor al terruño y una alta valoración de los antepasados y la historia. Sin embargo, el desarrollo de tal sentimiento, amerita, obligatoriamente, el conocimiento, pues como dice el famoso adagio, no se ama lo que no se conoce.

En República Dominicana, producto de un cambio curricular, la materia que pasadas generaciones conocieron como Historia Patria se transformó en Ciencias Sociales, por lo que el contenido se atomizó, debilitándose el conocimiento puro y duro de la historia dominicana.

Como consecuencia, no todos los integrantes de las presentes generaciones dominan los acontecimientos históricos dominicanos y de ahí que en el aniversario de fechas patrias veamos bloopers donde estudiantes desconocen hasta los nombres de los Padres de la Patria.

Por eso me parece súper oportuna la nueva iniciativa de la Fundación Corripio llamada “Un Viaje a la Historia”. Consiste en la creación y difusión gratuita de episodios cortos (de siete a doce minutos) sobre hechos históricos relevantes y sobre la vida y obra de nuestros próceres.

Son videos de animación, didácticos y muy entretenidos, pero no por eso carecen de rigor ya que tienen el aval del prestigioso historiador Juan Daniel Balcácer, su desarrollador junto a un gran equipo de profesionales como Dorian Rodríguez, Director Ejecutivo, Alec Corday, guionista, y Bismark Moreno, locutor. De igual manera es bueno saludar al Banco BHD y a Induveca que se sumaron como coauspiciadores.

Pero, para mí, lo más interesante de Un Viaje a la Historia es el alto valor pedagógico al ser una herramienta útil para el conocimiento general, para formar parte del sistema escolar dominicano o para auxiliar a las familias que estemos interesadas en que nuestros pequeñines conozcan la historia dominicana. Y es que los videos están diseñados para captar la atención de personas de todas las edades. Además, son sumamente útiles para la diáspora, por lo que próximamente estarán en inglés.

Se trata de que cada vez más, dominicanos y dominicanos podamos sentirnos orgullosos de nuestra dominicanidad, de nuestros antepasados. Pero también, agrego yo, de entender el compromiso de continuar y honrar batallas libradas por la libertad, igualdad de oportunidades y progreso.

De modo que les invito a que entren a la página www.unviajealahistoria.com. Ya están disponibles los episodios sobre nuestra Independencia, así como una biografía de Juan Pablo Duarte y otra de Ramón Matías Mella y cada miércoles saldrá uno nuevo. Véanlos, compártanlos con familiares y amigos, difundamos y ¡Corramos la voz! Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla y ya está bueno de que República Dominicana se mueva en un laberinto.