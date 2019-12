Una avioneta cayó ayer en Tamayo y murieron sus tres ocupantes

Monserrate, Bahoruco.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informó ayer que la aeronave que se precipitó en las inmediaciones del distrito municipal de Monserrate y Batey Cinco realizaba una operación ilícita. Sus tres ocupantes fallecieron.

Solo dos de los cadáveres fueron identificados: el dominicano Arturo Cora, de 69 años, quien murió calcinado; y el venezolano, Miguel Ángel Escobar Castillo, de 34, que falleció como consecuencia del impacto.

Cora era piloto y tenía la licencia de piloto comercial 00122643368-PC pero no podía volar desde el 18 de enero de 2018, cuando se le puso un impedimento por infracciones a la Ley 491-06 de Aviación Civil y al Reglamento Aeronáutico Dominicano.

La avioneta había arribado a unos de los campos de caña de esa zona y aún que se desconoce la hora en que cayeron.

“Se investiga de dónde salió y hacia dónde se dirigía, es decir, la ruta volada por la aeronave”, sostuvo el IDAC en una nota.

La institución recordó que en la aviación civil se tipifica un vuelo como ilícito cuando no tiene contacto con las autoridades y no cumple con las normas establecidas en el país.