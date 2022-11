Por Francisca Gerónimo

El empoderamiento femenino ha traído más opciones de roles a desempeñar en la sociedad actual, la mujer de hoy juega a no perder el tiempo y a asumir todo, ya sea en la vida laboral, matrimonial, familiar, las relaciones de amistad, la maternidad y una cantidad de acápites que exige la sociedad moderna o bien se demandan ellas mismas. Si bien es cierto que las mujeres tienen el don de ser multitarea, el hecho de manejar tantos temas de manera simultáneos, resulta muchas veces en un agotamiento extremo.

Trabajar fuera de casa igual a crisis en el hogar

Pareciera que al abandonar el hogar y formar parte de una nómina, fuese más una derrota que una victoria, pues en definitiva al regresar a casa las obligaciones esperan pacientemente a que alguien las dé por terminadas.

Imagina por un momento que tuvieras que quedarte en casa, que hubiese un proveedor absoluto y que entre tus obligaciones estuviese escoger que color de cortinas va mejor con la pintura de la casa, o quizás tomar clases de pilates mientras tus hijos van a la escuela.

Una charla entre chicas

No es que intente satanizar el cumplir un horario de trabajo, pues las prioridades de cada mujer son diferentes, el crecer profesionalmente es fabuloso y más cuando es remunerado de una manera justa, pero merece la pena pensar en que el intentar dar el 100 % de las porciones que cada mujer da de sí en todos los roles, resulta utópico. Habrá días en que el trabajo se lleve un 50%, otros en que los hijos tomen un 80%, sobre todo si están enfermos. El secreto para evitar el burnout o agotamiento extremo, está en reconocer que no se puede ocupar dos lugares en el espacio, el exigirse menos, el aceptar lo que se no se puede cambiar y amor propio para hacer los cambios que si son realizables.

Al final lo importante es no perderse en el hacer, asumir o cumplir, no fracasas si no puedes tener todo bien, más bien intenta disfrutar los matices de cada función que se realiza, ya sea tu empleo, tus estudios, tu familia o tus hijos.