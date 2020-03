Una encuesta muy confiable

Si bien es cierto, como señalara la vicepresidenta de la República y aspirante a repetir en la posición por el PLD, Margarita Cedeño de Fernández, que las encuestas son retratos del momento, no menos cierto es que faltando dos meses y medio para las elecciones congresuales y presidenciales, las posibilidades de revertir los resultados de la encuestadora Greenberg-Diario Libre resultan escasas.

Y más cuando la avalancha de publicidad radial, escrita, televisada y digital de los candidatos presidencial, vicepresidencial y congresuales del partido en el gobierno, tendrá que suspenderse por disposición de la Junta que en aplicación de la Ley Electoral y atendiendo solicitudes de la oposición, acaba de disponerlo.

Sobre la credibilidad de la firma encuestadora, basta recordar la precisión con que midió la tendencia del voto presidencial en las elecciones del 2016 cuando atribuyó al presidente Danilo Medina el 62 por ciento de la preferencia del electorado en su proyecto reeleccionista, acertando en sus pronósticos para complacencia de los que hoy pretenden restar veracidad a los resultados publicados porque no les favorecen.

Los números de la última encuesta de la prestigiosa firma, dan al candidato opositor Luis Abinader del PRM, una preferencia electoral del 52 por ciento mientras que al candidato oficialista Gonzalo Castillo le asigna un 24 por ciento y un tercer lugar al candidato de la Fuerza del Pueblo, el ex presidente Leonel Fernández Reyna, con solo 17 por ciento.

Además del desgaste de los partidos en el ejercicio prolongado del poder y algunos hechos puntuales, muchos son los factores que inciden en esta situación, pero por falta de espacio, serán tema de otro artículo.