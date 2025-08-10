Cinco huérfanas, dos hermanas, un mismo destino: una familia rota por colapso del Jet Set

A cuatro meses del colapso del techo en la discoteca Jet Set, que dejó más de 200 víctimas mortales, el señor Julio de la Cruz, tío de dos de las fallecidas, compartió un testimonio desgarrador sobre el impacto que la tragedia ha tenido en su familia.

Las hermanas Dilania y Lucía de la Cruz, junto a sus respectivos esposos, Joel Manuel Santana Pion y Juan Manuel Santana Olivero, perdieron la vida aquella noche, dejando cinco niñas huérfanas de ambos padres.

“Están en el aire”, lamentó De la Cruz, quien ahora asume la responsabilidad de criarlas. “Imagínate, muchachas chiquitas todas… ellas muertas las dos”, expresó con profunda tristeza.

Según relató, una de las fallecidas, Lucía, estaba a punto de mudarse a su nuevo apartamento esa misma semana.

Vivienda materna victimas mortales de colapso Je Set en Haina/ Foto Alexis Monegro Tío victimas Jet Set / Foto Alexis Monegro

“No le podía doler una uña… venía Dilania en una jeepeta”, dijo, destacando el esfuerzo y progreso que ambas mujeres habían alcanzado.

«Era un hermoso hogar»

Una de ellas era gerente de una plaza en Haina y el esposo de la otra celebraba una importante contratación laboral el día del accidente.

También denunció que, hasta el momento, no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno, a pesar de la magnitud del golpe emocional y económico que enfrentan.

“Cuatro velorios juntos… ya el golpe está dado”, expresó, recordando que incluso el merenguero Rubby Pérez fue una de las víctimas, “pero se llevó muchos”.

Victimas de Haina en Jet Set

11 miembros de la directiva de Los Dorados murieron, junto a seis parejas invitadas y dos doctoras. Otros 14 integrantes resultaron heridos, entre ellos Patricia Berroa, quien sufrió lesiones graves en la cabeza y la pierna, la fatídica madrugada del 8 de abril.

“Nos arrancaron un brazo”, expresó Rincón, al recordar la pérdida de figuras clave como el vicepresidente Luis Emilio Guillén y la encargada de eventos Madisol, quienes eran el alma del grupo.

Patricia miembro de los Dorados sobreviviente a tragedia del Jet Set

“No es lo mismo. Hay un vacío enorme en el local, en las reuniones, en el ánimo”, dijo con voz quebrada.

«Pero estamos tratando de de de de volver a echar para adelante. No nos vamos a dejar caer porque por en honor a ellos ahora que nosotros tenemos que convertirnos en en el club más fuerte todavía», aseguró desde la nostalgia al recordar a sus amigos.

Rincón, sobreviviente de cáncer, confesó que el dolor emocional ha sido tan fuerte como el físico. “Estoy en tratamiento médico y psicológico. Fingimos estar bien, pero no lo estamos.

Sin embargo, por ellos, por los que se fueron, ahora tenemos que convertirnos en el club más fuerte”.

Quienes murieron

«Hay un vacío bien grande, hay un vacío bien grande en el en el grupo tratamos de de de levantarle ánimo, pero eh se siente ese vacío tan fuerte, principalmente en el local porque lo lo yo soy el presidente, pero Murió el vicepresidente», indicó sobre las victimas mortales.