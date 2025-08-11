Una hermosa jornada periodística de 44 años

En esta casa estamos de fiesta, estamos alegres, porque festejamos el nacimiento de este diario HOY. Nacimos el 11 de agosto de 1981, cuando en el país se vivían nuevos aires democráticos, cuando se hablaba un lenguaje de institucionalidad y el país se esforzaba por poner en marcha los valores propios de la democracia occidental.

El periódico HOY es una iniciativa, una idea del empresario José Luis Corripio, quien puso en manos de un nutrido grupo de periodistas, todos profesionales sobresalientes, la ejecución de este diario. Desde entonces, hemos contado con su acompañamiento y sus sabias orientaciones de hombre creyente de la democracia, tolerante, respetuoso y socio del desarrollo socio-económico-político de la República Dominicana. HOY ha sido y es un diario decente, alejado de las obscenidades políticas y sociales, uno que impulsa y presiona para que en el país la educación sea de calidad y universal.

HOY ha sido y es un diario que cree en el libre juego de las ideas, y por eso sus páginas están repletas de los pareceres de los voceros de la opinión pública y de la opinión popular. Creemos que todas las voces deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por los responsables de diseñar las políticas públicas.

HOY no fomenta los conflictos, ni estimula con sus publicaciones la hegemonía de unos poderes sobre otros. Nuestras páginas rechazan los prejuicios raciales, religiosos y de géneros. Los ciudadanos nacidos en esta tierra y los extranjeros, documentados o no, merecen consideración similares y el disfrute de los derechos a que son acreedores por su condición de seres humanos.

El periódico HOY abogará siempre porque las distancias sociales y económicas desaparezcan y que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tengan acceso al fruto de su trabajo y a los servicios básicos. Este diario siempre luchará para que cada día sea una realidad la libertad de expresión y difusión del pensamiento. No desmayaremos en reclamar a los poderes públicos rendir cuentas y ser veraces.

Seguiremos, pues, apegados a los principios que nos dieron origen, teniendo como norte un país mejor, más equitativo y más apegado a los valores democráticos.