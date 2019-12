Una mirada a la realidad del discapacitado en RD

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el mundo hay más de 1,000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, es decir el 15 % de la población mundial. Y el 80 % de esas personas vive en países en vías de desarrollo.

En la República Dominicana, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar- 2013), solo en Santo Domingo, 88,121 hombres y 94, 265 mujeres viven con algún tipo de discapacidad.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) dicen que el 25% de la población de discapacitados cuenta con un rango de edad altamente productivo, entre los 20 y 39 años, de los cuales el 52% corresponde al sexo masculino.

Tipos. Las discapacidades presentes entre los dominicanos son visual, física o motora y discapacidades intelectuales distintas.

La discapacidad visual es la principal afección que padece la población con condiciones especiales del país, con 37.9%.

Legislación. En el país no existe un certificado oficial de discapacidad, no obstante el Reglamento de la Ley 5-13 prevé la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro Continuo de la Discapacidad, el cual tendrá que estar funcionando en todo el país este diciembre de 2019. Al cierre de esta edición no había entrado en vigencia según La RED).

Educación. El Ministerio de Educación, bajo la Dirección de Educación Especial, realizó en el año 2013 un “Levantamiento de información de estudiantes con señales de discapacidad” (MINERD, 2014.) para conocer la cantidad y tipo de discapacidad de niños y niñas en el 87 por ciento de las escuelas públicas. Del estudio se destacan los siguientes hallazgos:

El 91% de estudiantes con discapacidad asiste a la educación regular.

En el 48% de estos centros educativos, se evidenció la presencia de niños y niñas con alguna discapacidad.

En el 59% de dichas escuelas, no se tenía contemplado estrategias pedagógicas diseñadas para atender a esta población.

El 64% no posee personal especializado para desarrollar estas prácticas con el objeto de lograr la permanencia y la promoción de estos estudiantes.

Empleos. La Ley 05-13 establece que un 5% del personal de las instituciones públicas debe ser discapacitados, mientras que para las empresas privadas exige solo un 2%. La misma ley pide que las infraestructuras de estas corporaciones faciliten entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad.

Sin embargo, la ONE registra que el 60% de las personas con discapacidad son desempleadas; esto a pesar de contar con formación académica a nivel de pregrado, grado y postgrado.

Esfuerzos. En el mes febrero de este año fue lanzado un proyecto para la inclusión social de personas con discapacidad.

Se trata de una iniciativa de las agencias de Naciones Unidas Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el PNUD y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Discapacidad, instituciones que se han aliado para crear el proyecto: “Creación de capacidades nacionales para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en las áreas de educación, empleo y participación en la República Dominicana”.

Con este esfuerzo se crearán capacidades para construir un modelo de desarrollo inclusivo de la discapacidad en el país, y servirá para garantizar que las personas con discapacidad aumenten el acceso a la educación inclusiva de calidad, al empleo y a las oportunidades de participación social que les ayuden a ser autosuficientes.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, bajo el principio de “no dejar a nadie atrás” y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de la cual la República Dominicana es signataria.

La iniciativa impactará principalmente en las siguientes áreas: la participación social de personas con discapacidad en el desempeño de un papel proactivo en desarrollo personal y participación social. Acceso a trabajo decente y empleo, para crear mayores oportunidades y la formación técnico-vocacional, mediante el fortalecimiento de políticas con el Ministerio de Trabajo y las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD).

También, el fomento del aprendizaje de calidad para los niños y niñas con discapacidad en las escuelas primarias públicas regulares.

El día 3 de este mes se conmemoró el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que procura sensibilizar a la población mundial al respecto.