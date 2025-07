Haití y la herida que no cierra: una mirada global al asesinato de Jovenel Moïse, 4 años después

El 7 de julio de 2021, en medio de un caos latente salpicado de destellos de esperanza por estabilizar una nación, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Desde entonces, el pueblo vecino ha estado sumido en una crisis convulsa que, como una cuerda frágil, se tensa cada día al borde de romperse.

Ese día el mundo entero se estremeció por el magnicidio que desde entonces a dejado en el limbo al pais caribeño.

4 años después no «ha caído» un culpable que «real» por el hecho.

Esta situación amortiguada por la violencia de pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas han paralizado una investigación en curso caracterizada por arrebatos y tensos intercambios entre sospechosos y jueces.

Los famosos colombianos

Entre los sospechosos se encuentran 17 ex soldados colombianos y tres funcionarios haitianos: un ex alcalde, un ex policía y un ex empleado del Ministerio de Justicia de Haití que trabajaba en una unidad anticorrupción.

A la fecha están desaparecidos varios sospechosos haitianos clave que escaparon el año pasado después de que una poderosa federación de pandillas allanara las dos cárceles más grandes de Haití, incluyendo a Dimitri Hérard, ex jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití.

Opinion de expertos

El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Parison, atribuyó la grave crisis de seguridad que vive Haití a un proceso de deterioro institucional que se ha gestado durante los últimos 25 a 30 años, incluyendo la muerte del presidente haitiano.

Durante su participación en el programa El Despertador, del Grupo SIN, Parison explicó que tras el golpe de Estado, varios grupos armados se mantuvieron en resistencia, y algunos políticos comenzaron a utilizar a jóvenes armados como mecanismos de protección personal.

“Así se fue consolidando una cultura de violencia que hoy se expresa en plataformas como el G-9 y Familia, surgida en los últimos años del gobierno de Jovenel Moïse”, indicó.

Desfile por la justicia

Varios han sido los altos funcionarios y exfuncionarios que han desfilado por la justicia para ser cuestionados por el asesinato.

Entre ellos el ex primer ministro haitiano Claude Joseph quien se presentó ante al Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe para ser interrogado por el caso,

Joseph, líder del partido Comprometidos con el Desarrollo (EDE), aseguró en sus declaraciones públicas que la acción judicial en su contra es una maniobra con tintes políticos:

“Desde el inicio de esta causa, he colaborado con la justicia en todo momento, a pesar de la orden vergonzosa y políticamente motivada del juez”, expresó en sus redes sociales.

Trabajando bajo amenaza

Mientras que el caso en Haití está estancado, Estados Unidos ha acusado a 11 sospechosos extraditados, cinco de los cuales ya se han declarado culpables de conspirar para asesinar a Moïse.

Otros cinco sospechosos están a la espera de juicio, programado para marzo de 2026.

Entre ellos se encuentran Anthony “Tony” Intriago, propietario de CTU Security, con sede en Miami, y los haitiano-estadounidenses James Solages, un sospechoso clave, y Christian Emmanuel Sanon, pastor, médico y empresario fracasado que se veía a sí mismo como el nuevo líder de Haití.

Se espera que la viuda de Moïse, Martine Moïse, testifique en el caso estadounidense. Resultó herida en el ataque y un juez haitiano la acusó de complicidad y asociación para delinquir, lo cual sus abogados niegan.

Los documentos judiciales indican que el plan era detener a Jovenel Moïse y llevárselo de inmediato, pero cambió después de que los sospechosos no encontraran un avión ni armas suficientes. Un día antes de la muerte de Moïse, Solages mintió a otros sospechosos diciendo que se trataba de una operación de la CIA y que la misión era asesinar al presidente, según los documentos.