Una mujer cirujana aspira a dirigir el Colegio Médico

Una mujer con especialidad en cirugía aspira a dirigir por dos años el Colegio Médico Dominicano (CMD). Se trata de la doctora Yubelky Aquino, quien trabaja intensamente para obtener el voto de sus colegas. En el plano institucional, la cirujana se propone cumplir con la Ley 68-03 y posicionar, de una vez y por todas, al Colegio Médico como asesor de salud del Estado dominicano. Entre sus metas figura la descentralización de los servicios del CMD en todo el país y la modernización de la institución. Aquino se define como una mujer conciliadora y leal a los médicos.

Es la tercera vez que aspira a dirigir la entidad que agrupa a más de 40 mil profesionales. Por ley, los médicos deben estar colegiados; fuera de esa normativa, el ejercicio de la medicina en la República Dominicana es ilegal. La doctora Aquino propone que el CMD disponga de un presupuesto propio y asuma la certificación y recertificación profesional de los médicos. En el aspecto gremial, luchará por destinar el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, así como por la adecuación de la Ley 87-01 y de la Ley General de Salud 42-01.

En el ámbito legal, otro de sus objetivos es la despenalización del acto médico. Las elecciones del Colegio Médico Dominicano se celebrarán el 12 de noviembre, tanto en la sede central como en las regio nales y centros de salud del país. Otros puntos de acción La aspirante propone lograr la indexación salarial para los médicos, el retiro con el 100 % del salario, seguros de salud premium y otros beneficios sociales.

Puedes leer: FINJUS propone al Consejo Nacional de la Magistratura ratificar los cinco jueces titulares del TSE

Gestión social

En materia social, Aquino plantea relanzar la aseguradora del CMD y rescatar las áreas recreativas a nivel nacional. En cuanto al ejercicio de la medicina pública, promoverá la asignación de plazas mediante concurso, la implementación de jornadas de 12 horas y un bono navideño para los médicos residentes. Asimismo, trabajará en la aplicación de incentivos y honorarios médicos, así como en el rescate de las pasantías de posgrado y de los médicos generales.

La candidata contempla también un programa para el ejercicio de la medicina privada que incluye la implementación de un código único, la revisión del tarifario, la creación de unidades de enlace con las sociedades especializadas y la ejecución del Plan Básico de Salud. Promete servir con ética y transparencia.