Una mujer presumida

Todos le conocíamos, estudiaba medicina en la UASD, chica risueña, simpática, conversadora, le gustaba presentarse ante los demás arregladita, siempre procurando llamar la atención. A su rostro de líneas bien definidas le adornaban unos ojos inquietos y atractivos de tonalidad marrón que armonizaban con su piel canela. Su cuerpo bien delineado de suaves contornos exhibía hermosas piernas que llamaban la atención. Muy inteligente, destacaba por captar todo aquello que los profesores explicaban, sus repuestas eran ágiles y certeras.

En una ocasión, se organizó una fiesta en el club La Unión, ubicado entonces en la 19 de Marzo con Arzobispo Portes. Las construcciones aledañas y el club mismo fueron demolidas para dar paso al parquecito y las ruinas que hoy se observan. Allí residían Rafael (Fafa) Taveras, Magaly Pineda y sus hermanas Milagros y Maritza. Al frente Getulio de León y Cristina (La Nena), venezolana aplatanada que juró cambiarlo todo menos su segunda nacionalidad -la dominicana-, sus hijos Getulito y Tomás.

Próximo a ellos don Ulises Domínguez, destacado y respetado profesor, junto a sus hijos: Asdrúbal, Freddy, Eloísa y Osvaldo.

Arrancó la fiesta, todos queríamos bailar con la chica presumida. A los que ella les caía bien quedamos boquiabiertos cuando la vimos desplazarse en la pista ¡Cuánto glamour, gracia y coquetería se ensamblaban en cada paso! Ella sabía que era el centro de la fiesta, se lo disfrutaba. Todos queríamos bailarla, hasta que, ya en horas de la madrugada, sus padres pasaron a recogerla.

Terminó la carrera de medicina, fue al exterior a especializarse. Retornó al país e hizo lo que la mayoría de los médicos: trabajar en un hospital, consultorio privado, ser docente universitaria. Sus atractivos no se habían apagado, más bien se habían acentuado, con una belleza madura, donde también se avizoraba la seguridad que da el conocimiento, la sólida formación.

Como el tiempo no se detiene, unas tres o cuatro décadas después, encantadora aún, pero sin el desborde de años anteriores, le recibo en mi consulta: – “Dr. no se qué hacer con mi vida, hace algunas semanas me jubilé y estoy que no soporto mi casa ni a mi esposo, a pesar de que siempre nos hemos llevado muy bien. Vivo pensando qué estaría haciendo a esta hora unos meses atrás. Yo siempre he sido una mujer presumida, me encanta verme bien y que así me vean, pero todo ha cambiado. Noto que ya no llamo la atención, mis encantos desaparecieron, no quiero ni arreglarme. ¡Esa no soy yo, no soporto estar así!.”

La jubilación tiene sus encantos, pero, asimismo, para muchas personas significa una ruptura para la que no se han preparado. Esta etapa de la vida nos obliga a organizarnos para su llegada. Se debe preparar el cese de la actividad laboral, no obstante, ello nunca significa que usted se retire de la vida, ella continúa y nosotros en ella. La jubilación puede desencadenar trastornos emocionales: depresión, ansiedad, estrés, debido a cambios en la rutina, la inactividad laboral y las limitaciones en el intercambio social. Puede costarle caro emocionalmente hablando a aquellos que les cuesta aceptar el cambio vital que implica una importante variación de sus roles.

Fases:

-Adaptación: los primeros días la persona se siente feliz, sensación de estar de vacaciones, sin prisas, tensiones ni horarios de trabajo.

-Desencanto: dificultad para materializar los planes, cambio en los ingresos, nostalgia por el trabajo.

-Reorientación: buscar salidas realistas acordes con la nueva situación.

-Estabilización: adaptación a su nuevo estatus.

Esa nueva etapa de su vida demanda niveles de adaptación que si Ud. no puede superar en un tiempo prudente debe procurar asistencia de un psiquiatra, ya que, en muchos casos la persona no sólo va a necesitar apoyo psicoterapéutico, sino que además va a requerir el uso de psicofármacos que mejoren sus niveles de ansiedad, su estado anímico.

Sugerencias: