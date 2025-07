Una niña muerta y otra herida: el dolor de una familia tras chocar con una patana sin luces

El pasado martes 8 de julio, a las 7:45 de la noche, una familia vivió una tragedia desgarradora cuando la yipeta en la que viajaban impactó por detrás una patana estacionada sin señalización en la autopista Las Américas. En el accidente, la niña de 4 años Sara Harper Sánchez Valerio perdió la vida, y su hermana Heather Sharlotte, de 6 años, resultó con el brazo izquierdo fracturado.

En el vehículo viajaban el padre de las niñas, su madrastra, la abuela y dos personas más. Regresaban a casa cuando el vehículo colisionó con la patana detenida sin ningún tipo de advertencia visible.

Heather Sharlotte, fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, donde actualmente está siendo operada con el fin de salvar su brazo izquierdo.

Una patana sin luces, una tragedia anunciada

Testigos y familiares relatan que la patana estaba detenida sin luces, sin triángulos reflectivos ni señal de precaución. Era de noche y en un tramo oscuro, lo que impidió que el conductor de la yipeta pudiera frenar a tiempo.

El conductor del vehículo pesado fue detenido por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), y está siendo investigado por el Ministerio Público.

Este accidente es parte de una preocupante tendencia: patanas estacionadas sin señalización adecuada en vías rápidas, que han cobrado la vida de varios menores en los últimos años. A pesar de las normativas vigentes, la falta de vigilancia y fiscalización permite que estos camiones se conviertan en trampas mortales.

La familia pide justicia

Samuel Sánchez, padre de las niñas, aún en shock, exige justicia: “Nos encontramos sumidos en la más profunda tristeza. Aún yo no asimilo que mi pequeña ya no esté con nosotros por la imprudencia de un conductor. No entiendo cómo una patana estuviera estacionada en plena aurora, sin una luz, sin una advertencia. Perdí a mi hija, y la otra está peleando por su brazo. Esto no puede quedar así».

Mientras que la madre, visiblemente afectada, aún no cree que su pequeña bebé no volverá a casa.

“Mi hija murió sin yo poder abrazarla por última vez. No estuve ahí para protegerla… y eso me rompe el alma.” Son las palabras de Helen Valerio Fernández, la cual no viajaba en el vehículo, pero cuya vida se detuvo la noche del martes 8 de julio.

