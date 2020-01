Una nube oscura se cierne sobre nuevos artistas en el Grammy

LOS ÁNGELES. — Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X llegarán a lo que debería ser una de las noches más emocionantes de sus carreras cuando asistan por primera vez a la ceremonia de los premios Grammy el domingo, donde encabezan la lista de nominados.

Pero 10 días antes de la gran celebración de la música, la industria fue sacudida cuando la Academia de la Grabación anunció que había puesto a su recientemente contratada directora ejecutiva, Deborah Dugan, bajo licencia administrativa por conducta inapropiada. Dugan y sus abogados contraatacaron argumentando que la entrega de premios está manipulada.

Esa energía colocó una nube negra sobre nominados como Lizzo, Eilish y Lil Nas X, artistas revelación que compiten en categorías principales como álbum del año, grabación del año y mejor nuevo artista.

Tarriona “Tank” Ball, de la banda de soul-funk Tank and the Bangas, nominada a mejor nuevo artista, dijo que no está permitiendo que el drama arruine el gran logro de la agrupación de Nueva Orleáns.

“Siento que estoy exactamente donde tengo que estar y no quiero que se le quite mérito a ningún nominado”, dijo Ball. “Este es nuestro momento… y nadie nos lo puede quitar”.

Alicia Keys fungirá como anfitriona de la ceremonia, que se transmitirá en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes). El espectáculo estará lleno de números musicales, con actuaciones de Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato, Jonas Brothers, DJ Khaled, Rosalía, Aerosmith, Bonnie Raitt, Tyler, the Creator, Gwen Stefani, Blake Shelton, John Legend y Cyndi Lauper, entre otros.

También incluirá homenajes especiales para Prince, Nipsey Hussle — nominado póstumamente a tres premios — y el veterano productor de los Grammy Ken Ehrlich, quien culmina su carrera con el show del domingo.

Lizzo, la máxima candidata con ocho menciones, también actuará.

Su debut con un gran sello discográfico, “Cuz I Love You”, está nominado a álbum del año junto con proyectos de Grande, Lana Del Rey, Vampire Weekend, H.E.R., Bon Iver, Eilish y Lil Nas X.

El éxito No. 1 de Lizzo, “Truth Hurts”, también compite por los premios Grammy a la canción y grabación del año. Eilish, quien también actuará, figura en las mismas categorías por su hit No. 1, “Bad Guy”.

Las nominadas a grabación del año incluyen “Old Town Road” de Lil Nas X, “7 Rings” de Grande, “Sunflower” de Post Malone y Swae Lee, “Hard Place” de H.E.R., “Hey, Ma” de Bon Iver y “Talk” de Khalid.

Taylor Swift no fue nominada a álbum del año ni grabación del año, pero sí recibió una candidatura a canción del año, un premio a los compositores. Su tema “Lover” compite con “Truth Hurts”, “Bad Guy”, “Hard Place”, “Always Remember Us This Way” de Lady Gaga, de la película “A Star Is Born” (“Nace una Estrella”); “Someone You Loved” de Lewis Capaldi, “Norman (grosería) Rockwell” de Lana Del Rey y “Bring My Flowers Now” de Tanya Tucker, coescrita por Brandi Carlile.

Apenas 10 Grammys se entregarán durante la gala televisada en vivo. La mayoría de los 84 premios se repartirán en una ceremonia previa por la tarde. Los presentadores este año incluyen a Stevie Wonder, Smokey Robinson, Billy Porter, Trevor Noah, Ozzy y Sharon Osbourne, Cynthia Erivo, Ava DuVernay, Shania Twain y Common.