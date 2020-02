Una nueva generación de protestas ante suspensión elecciones municipales

La protesta de las redes sociales, de los memes, de las tendencias en Twitter, de las canciones, de las camisetas negras, de las velas encendidas y del llamado al orden por sus propios convocantes. Es una nueva generación de protesta con características muy particulares de una nueva generación que lleva una vida social en plataformas virtuales.

El número de personas que asiste parece crecer, al igual que la cantidad de artistas que la apoyan , y su popularidad en las redes sociales. Aunque a muchos les parezca que esto se debe a su carácter de “popi”, lo cierto es que las nuevas tecnologías, las redes sociales y la idiosincrasia de la juventud dominicana le impregna cualidades que las distingue de todo lo que se ha visto en República Dominicana.

Video de convocatoria a protestas

La nueva generación protestantes llama a sus compañeros a mantener normas de conductas durante las manifestaciones como no lanzar objetos, no obstaculizar el tránsito, respetar a las autoridades, no vocear obscenidades, mantener el orden y respetar los símbolos patrios.

Sigue siendo tendencia en Twitter y cada vez se publican más materiales gráficos y audio visuales de notable calidad en su elaboración. Para hoy está convocada en la misma Plaza de la Bandera a las 3 de la tarde, aparte de las provincias del interior. Tales son los casos de Punta Cana, Cruce DownTown PC, Frente a Sunix, 4:30 pm; Hermanas Miraba, Parque Salcedo, 7:00 pm; Constanza, Parque Anacaona, 3:00 pm; La Romana, JCE (Av. Santa Rosa).

También dominicanos en el exterior se concentran en lugares públicos para manifestar su apoyo. Así se hará en Nueva York el sábado 22 a las 4:00 pm, en Miami el domingo 23 también a las 4:00 pm, en Philadelphia el sábado 22 a las 3:00 pm, en Toronto el domingo 23 a las 2:00 pm, en Madrid el sábado 22 a las 11:00 am, Ciudad de México el domingo 23 a las 2:00 pm y otros.