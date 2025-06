Debemos ver el mundo con ojos globalizados y no con ojos isleños. Ver pequeño nos hace una nación pequeña, ver más allá de las playas caribeñas nos crea nuevos horizontes económicos y de desarrollo. Si como dominicanos queremos convertirnos en un país próspero y con opciones sin límites, entonces, debemos ver el mundo desde otra óptica y desde una superficie planetaria. No podemos comportarnos como se quedan los perdedores, aislándose, escondiéndose y convirtiéndose en corales muertos. Ser una nación isleña no debería ser una excusa que nos impida crecer como las demás naciones que hoy son prósperas y vivibles; todo lo contrario, geocéntricamente poseemos una ventaja que debemos de capitalizar y maximizar, para generar una transformación integral y equitativa.

Uno de los mejores libros que he leído me empujó a dejar de pensar como un típico isleño, El Mundo Es Plano, escrito por el periodista Thomas L. Friedman. El libro de Friedman me llevó a una “reflexión casi tangible”, entendí que la globalización también ha nivelado las cordilleras geográficas y los océanos que nos separaban del gran pastel de la economía global. Esa es una de las razones por la cual debemos mirar más allá de la Comunidad del Caribe (CARICOM), más allá del Caribe español, y mucho más allá del continente americano.

Si realmente buscamos y queremos construir un país con oportunidades, entonces es urgente y casi obligatorio poner nuestros ojos isleños en el Asia meridional, en la India. Debemos de imaginarnos a la República Dominicana desarrollando lazos económicos y estrategias de producción con el duodécimo país más poderoso del mundo, la India; con la cuarta economía más grande del mundo y con un crecimiento acelerado en el ejercicio de la democracia, diciéndose que la India posee la mayor democracia del mundo. El Estado dominicano, el gobierno y la clase empresarial deben poner atención a la India, y para eso sólo necesitamos un cambio de paradigma geográfico, y cuando esto suceda, entonces nos encontraremos con la India próspera, ocupando en el 2014 la undécima economía más grande del mundo, estamos hablando de que la India ascendió siete puestos en once años bajo el liderazgo del Primer Ministro, Narendra Modi. De hecho, sería sabio estudiar su liderazgo y hacernos las preguntas: ¿Cómo Narendra Modi está logrando esos cambios sustanciales?, ¿Cuál fue el precio para implementar esas transformaciones de Estado?, ¿Con quiénes contó en su gabinete para lograrlo?, ¿Qué papel jugo el pueblo de la india?

La política de Estado de la India debe ser observada por el gobierno dominicano, y ahora se nos hace más viable, porque recientemente nuestro país disfrutó de la presencia y reconocimiento del primer embajador de la India por primera vez en suelo dominicano. El embajador Ramu Abbagani, llegó a Santo Domingo el 30 de enero de 2022 y presentó sus credenciales el 2 de febrero de 2022 al Presidente Luis Abinader. Ramu Abbagani ya está saliendo de la República Dominicana pero ha dejado una estructura de comunicación, oportunidades y canalización con el único objetivo de seguir construyendo esos lazos de crecimiento mutuo entre aquel gigantesco país -la India- y el pueblo dominicano. Tengo que decir que en mi lectura social, cuando observé a ese excelente embajador, Ramu Abbagani, entendí que él nos dejó abierta una puerta de opciones y esperanza, y nos recuerda que de la misma forma que el Primer Ministro, Narendra Modi ha transformado ese país, permitiendo que 270 millones de indios salgan de la pobreza, también nosotros, los dominicanos, podríamos saltar ese muro de la pobreza. Claro, para generar transformación necesitaríamos líderes íntegros y con coraje, sujetos a la ley, dispuestos a ejercer la justicia, generando así un ambiente de institucionalidad. Debemos entender que los cambios son posibles, no son utopías. La India lo entendió y redujo la pobreza del 27,1 % en 2011-2012 al 5,3 % en 2022-23.

Si otro país pudo, nosotros también podemos, pero debemos mirar hacia allá, cuando digo mirar me refiero a una acción intencional. Es necesario articular puentes de comunicación, encuentros, y alianzas comerciales, y de esa forma generar modelos de transformación. Sabemos que la India enfrenta muchos desafíos, pero los desafíos siempre estarán, no queremos actuar como si todo estuviera bien; pero sí debemos enfocarnos en esa economía inclusiva, implementada por Narendra Modi, una política de Estado no basada en falsos eslóganes a los pobres, sino en verdadero desarrollo sostenible e inclusivo.

Señor embajador de la India, Ramu Abbagani, deseo usar este prestigioso medio de información para darle las gracias por ayudarnos a mirar un poco más allá de las playas caribeñas; también aprovecho para despedirlo de nuestro país con un saludo que es parte de su cultura: ¡Namasté! Gracias por su presencia en suelo dominicano y sus incalculables aportes que sirven de sustento para generar una transformación de Estado. Ahora termino y simbólicamente dejo “mi teclado colgado en la India”, esperando un encuentro fructífero que nos genere un despertar que beneficie a nuestro pueblo dominicano. La India nos ha modelado, lo ha logrado y lo sigue logrando. ¿Y qué haremos nosotros?, ¿Seguiremos con eslóganes empobrecedores o cambiaremos nuestra mirada isleña? Sería sabio y urgente movernos, pararnos y lanzar una ojeada abisal hacia la India.